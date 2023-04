Eletti Identità Civica Fedriga Udine, Elezioni Comunali/ Seggi e nomi consiglieri

CONSIGLIERI ELETTI IDENTITÀ CIVIVA FEDRIGA ALLE ELEZIONI COMUNALI UDINE 2023

Nonostante la sconfitta nel ballottaggio delle Elezioni Comunali Udine 2023, la lista Identità Civica-Fedriga per Fontanini è riuscita comunque ad ottenere 2 eletti nel prossimo Consiglio Comunale: vengono ribaltati i risultati del primo turno dove invece il Centrodestra del sindaco uscente Fontanini era arrivato davanti al candidato Alberto Felice De Toni, eletto ieri nel ballottaggio a sorpresa.

Con De Toni eletto sindaco inevitabilmente la coalizione di Centrodestra viene ridimensionata per i seggi eletti in Consiglio: sono in tutto 2 i consiglieri eletti per Identità Civica, tali quali alla Lega, 4 vanno a Fratelli d’Italia, 1 solo a Forza Italia. Ecco qui di seguito i nomi dei 2 consiglieri eletti nei seggi in quota Lista Identità Civica con Fedriga (la lista civica del Presidente appena rieletto alla guida della Regione Friuli Venezia Giulia):

Loris Michelini (ex vicesindaco uscente)

Michele Zanolla

VOTI LISTA IDENTITÀ CIVICA FEDRIGA ELEZIONI COMUNALI UDINE 2023: DATI PREFERENZE

I risultati del ballottaggio per le Elezioni Comunali Udine 2023 giunti ieri hanno visto De Toni eletto sindaco con il 52,85% delle preferenze contro il 47,15% del sindaco uscente del Centrodestra, Pietro Fontanini: al primo turno la Lista Identità Civica con Fedriga per Fontanini aveva comunque totalizzato il 9,3% delle preferenze, con 3101 voti raggiunti nelle schede., al terzo posto nella coalizione di Centrodestra dietro al 14,24% di FdI e 9,92% della Lega.

Sul fronte delle preferenze, il candidato più votato nella lista civica di Fedriga è stato l’ex vicesindaco uscente Michelini con ben 563 voti conquistati: Zanolla con 282, mentre il primo tra i non eletti – in attesa della conferma del servizio elettorale non prima della prossima settimana – resta Antonio Falcone con 212 preferenze, seguito da Della Negra con 104 voti e Maglioni con 95.











