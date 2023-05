Eletti Imperia, seggi nuovo Consiglio Comunale/ Scajola sindaco: nomi 31 consiglieri

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE IMPERIA: 31 ELETTI, DISTRIBUZIONE LISTE

Quattro volte sindaco, le ultime due consecutive, così Claudio Scajola si conferma trionfatore nei risultati delle Elezioni Comunali 2023 a Imperia: dei 31 seggi eletti nel nuovo Consiglio Comunale il sindaco uscente, ben 21 saranno controllati dalla maggioranza fatta da sole liste civiche (in area Centrodestra, infatti FdI-Lega-FI non hanno presentato candidati nel capoluogo in Liguria), mentre i rimanenti 9 vanno direttamente alle varie opposizioni di Centrosinistra e altre civiche.

Eletti FI Siena voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

«I partiti hanno perso il collegamento con il corpo elettorale e la classe dirigente è più debole. Alle politiche la gente firma delle sigle, mette delle croci su stemmi. Invece il sistema con cui si eleggono gli amministratori dei comuni è molto bello, fa scegliere le persone», ha commentato Scajola nell’intervista a “La Stampa” osservando i risultati e gli eletti delle Elezioni Amministrative. Il sindaco uscente ottiene il 62,97% (12.173 preferenze complessive), battendo il 22,58% del candidato sindaco Pd Ivan Bracco (vicecommissario di polizia che ha più volte indagato lo stesso Scajola, ndr), il 6,72% del candidato eletto consigliere Enrico Lauretti e il 6,31% del candidato Luciano Zarbano. Ecco qui di seguito la suddivisione dei seggi nelle singole liste emerse dai risultati delle Elezioni Comunali Imperia 2023:

Preferenze M5s Siena, voti Elezioni Comunali/ Zero consiglieri eletti e seggi lista

Seggi maggioranza: 21

– Avanti con Scajola Sindaco (30,02% preferenze): 10 seggi eletti

– Insieme con Scajola Sindaco (27,71%): 9 eletti

– Prima Imperia (6,08%): 2 eletti

Seggi opposizione: 8 + 3 candidati sindaci sconfitti

– Pd (10,59%): 3 eletti

– Imperia Rinasce (7,44%): 2 eletti

– Alleanza Verdi-Sinistra (4,57%): 1 eletto

– Società Aperta Lauretti (6,72%): 1 eletto

– Imperia senza padroni (6,31%): 1 eletto

ELETTI CONSIGLIO COMUNALE IMPERIA: NOMI CONSIGLIERI CON SCAJOLA SINDACO E OPPOSIZIONE

In attesa del protocollo ufficiale fornito dal Sistema Elettorale nei prossimi giorni, ecco come sarà composto il nuovo Consiglio Comunale a Imperia con Claudo Scajola eletto sindaco in quota Centrodestra. Qui di seguito – al netto di rinunce, ingressi in giunta o sostituzioni dopo i risultati preferenze alle Elezioni Comunali 2023 – tutti i nomi dei consiglieri eletti che faranno parte di maggioranza e opposizione per i prossimi 5 anni.

Eletti Lega Siena voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

Consiglieri maggioranza

– Lista civica Avanti con Scajola 10 seggi: Marcella Roggero (744 preferenze), Simone Vassallo (699), Giuseppe Fossati (502), Ester D’Agostino (426), Davide La Monica (409), Andrea Landolfi (286), Orlando Baldassarre (281), Monica Gatti (276), Giovanni Montanaro (275), Simona Gazzano (253). Primi non eletti/possibili ripescati: Nicola Oneglio, Stefano Pugi

– Lista civica Insieme con Scajola 9 seggi: Laura Gandolfo (922), Gianfranco Gaggero (585), Antonio Gagliano (502), Antonello Ranise (401), Daniele Ciccione (370), Ida Acquarone (330), Luca Volpe (306), Pino Camiolo (288), Rita Elena (288). Possibili ripescati: Alessandro Casano, Gianni Chiaraman

– Lista civica Prima Imperia 2 seggi: Mattia Sasso (201), Barbara Pirero (117). Possibile ripescato: Matteo Fiorentino

Consiglieri opposizione (più Ivan Bracco, Enrico Lauretti e Luciano Zarbano già eletti)

– Pd 3 seggi: Edoedo Verda (561), Deborah Bellotti (325), Laura Amoretti (302)

– Lista civica Imperia Rinasce 2 seggi: Loredana Modaffari (153), Michela Aloigi (107) (pari con Daniela Bozzano, eletta Aloigi per ordine alfabetico)

– Verdi-Sinistra 1 seggio: Lucio Sardi (300)

– Lista civica Società Aperta per Lauretti 1 seggio: Alessandro Savioli (187)

– Lista civica Imperia senza padroni per Zarbano 1 seggio: Silvia Mameli (91)

Risultati e affluenza Elezioni Comunali 2023 – Diretta live: Nord – Centro – Centro-Sud – Comuni “inferiori” – Comuni “superiori”

© RIPRODUZIONE RISERVATA