Eletti Insieme con Scajola Imperia preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri

CONSIGLIERI INSIEME CON SCAJOLA SINDACO, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI IMPERIA 2023

Rispettate le attese della vigilia: i risultati delle elezioni comunali Imperia 2023 hanno visto trionfare il sindaco uscente Claudio Scajola, che ha stracciato la concorrenza sfiorando il 63 per cento di consensi. Un successo clamoroso, con il primo cittadino uscente che ha demolito la concorrenza del candidato di centrosinistra Ivan Bracco. La lista più votata è quella di Avanti con Scajola sindaco con il 30,02 per cento, seguita a stretto giro di posta dalla lista di Insieme con Scajola sindaco con il 27,71 per cento. Infine Prima Imperia con il 6,08 per cento.

La maggioranza guidata da Claudio Scajola ha in tasca 21 seggi in Consiglio comunale: 10 seggi ad Avanti con Scajola sindaco, i già citati 9 seggi a Insieme con Scajola sindaco e infine 2 seggi a Prima Imperia. Passando all’opposizione, ecco la ripartizione completa: 3 seggi al Pd, 2 seggi a Imperia Rinasce, 1 seggio a Alleanza Verdi e Sinistra, 1 seggio a Società aperta, 1 seggio a Imperia senza padroni e 3 seggi ai candidati sindaci sconfitti, ovvero Ivan Bracco, Enrico Lauretti e Luciano Zarbano. Ecco qui di seguito i nomi e le preferenze raccolte dai 9 consiglieri eletti per la lista Insieme con Scajola sindaco: Laura Gandolfo (922), Gianfranco Gaggero (585), Antonio Gagliano (502), Antonello Ranise (401), Daniele Ciccione (370), Ida Acquarone (330), Luca Volpe (306), Pino Camiolo (288), Rita Elena (288).

LISTA INSIEME CON SCAJOLA SINDACO IMPERIA, CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2023

Ecco qui di seguito la lista completa dei candidati consiglieri di Insieme con Scajola sindaco: Acquarone Ida, Alonzo Alberto, Aschero Luca, Barreca Federica, Basini Lucio, Bencardino Martina, Bonavia Giovanna, Camiolo Pino, Casano Alessandro, Chiaraman Gianni, Ciccione Daniele, De Maria Giovanni, Di Benedetto Nausica, Finello Denise, Fiorito Omar, Forte Asia, Gaggero GF, Gagliano Antonio, Gandolfo Laura, Giamminola Manuele, Giribaldi Fulvio, Grossi Alice, Iaquinta Antonio, Ilacqua Sonia, La Marca Ciro, La Rosa Luigi, Marabello Laura, Ranise Antonello, Rita Elena, Rizzi Emanuele, Soualhi Adel, Volpe Luca

