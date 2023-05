Eletti Latina, seggi nuovo Consiglio Comunale/ Celentano sindaco: nomi 32 consiglieri

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE LATINA: 32 ELETTI, DISTRIBUZIONE LISTE

È ribaltone a Latina con il Centrodestra di Eleonora Matilde Celentano che sconfigge il sindaco uscente Damiano Coletta e conquista la maggioranza nei risultati delle Elezioni Comunali 2023: dei 32 eletti nel nuovo Consiglio Comunale la maggioranza va alla stessa coalizione del Governo Meloni. Eletta sindaca Celentano che avrà piena maggioranza nel nuovo Consiglio Comunale di Latina controllando 20 seggi (più il sindaco) dei 32 totali, 12 (11 + il candidato Coletta sconfitto) vanno all’opposizione di Centrosinistra.

«E’ un risultato straordinario. Sono felice, commossa, emozionata, ma avverto tutta la responsabilità di rimettere in piedi una città in stato di abbandono, ma posso contare su una maggioranza solida. Questa vittoria ci dà ragione sulla proposta politica credibile che, ne sono certa, sarà in grado di dare risposte alla comunità di Latina tutta», sono le prime parole della sindaca di Latina osservando i risultati e gli eletti delle Elezioni Amministrative. Risultato clamoroso nei numeri con il 70,68% (42.831 preferenze totali) che premia il Centrodestra di Eleonora Matilde Celentano contro il 29,32% raccolto dal sindaco uscente Coletta, quota Pd-M5s. Ecco qui di seguito la suddivisione dei seggi nelle singole liste emerse dai risultati delle Elezioni Comunali Latina 2023:

Seggi maggioranza: 20

– FdI (29,08% preferenze): 9 seggi eletti

– Rinascimento Sgarbi-Fare Latina (15,06%): 5 eletti

– Lega (11,98%): 4 eletti

– Forza Italia (10,29%): 3 eletti

– Democrazia Cristiana-Udc (5,99%): 2 eletti

Seggi opposizione: 11 + 1 (primo candidato sindaco sconfitto)

– Pd (11,41%) 3 eletti

– Lista Latina Bene Comune (8,65%): 3 eletti

– Per Latina 2032 (4,30%): 1 eletto

– M5s (3,23%): 1 eletto

ELETTI CONSIGLIO COMUNALE LATINA: NOMI CONSIGLIERI CON CELENTANO SINDACO E OPPOSIZIONE

In attesa della comunicazione ufficiale da protocollare nei prossimi giorni dal Servizio Elettorale, ecco come sarà composto il nuovo Consiglio Comunale a Latina con Eleonora Matilde Celentano sindaco eletta dopo le diverse turbolenze del Centrosinistra negli ultimi 2 anni. Qui di seguito – al netto di rinunce, ingressi in giunta o sostituzioni dopo i risultati preferenze alle Elezioni Comunali 2023 – tutti i nomi dei consiglieri eletti che faranno parte di maggioranza e opposizione per i prossimi 5 anni.

Consiglieri maggioranza

– FdI 9 seggi: Raimondo Tiero (2124 voti); Andrea Chiarato (1701 voti); Gianluca Di Cocco (1141); Cesare Bruni (968); Dino Iavarone (943); Renzo Scalco (928); Mario Faticoni (881); Valentina Colonna (844); Serena Baccini (841). Primo tra i non eletti/possibili ripescati: Simona Mulé, Giuseppe Coluzzi, Elena Evangelista.

– Rinascimento Sgarbi-Fare Latina 5 seggi: Annalisa Muzio (1.368), Enzo De Amicis (794), Claudio Di Matteo (629), Francesca Maria Pagano (536) ed Emiliano Licata (440). Possibili ripescati: Alessandro POrzi, Alessio Martufi

– Lega 4 seggi: Vincenzo Valletta (1.329), Massimiliano Carnevale (1.296), Federica Censi (1.285) e Pina Cochi (760). Possibile ripescato: Roberto Belvisi.

– Forza Italia 3 seggi: Antonio Cosentino (817), Mauro Anzalone (731) e Giuseppe Coriddi (648). Possibile ripescato: Fausto Furlanetto

– Dc-Udc 2 seggi: Maurizio Galardo (724) e Nicola Catani (546). Possibile ripescato: Antonio Costanzi.

Consiglieri opposizione (più Damiano Coletta eletto)

– Pd 3 seggi: Valeria Campagna (1.344), Leonardo Majocchi (1.086) e Daniela Fiore (944)

– Lista Latina Bene Comune 3 seggi: Floriana Coletta (772), Dario Bellini (747) e Loretta Isotton (340)

– Per Latina 2032 1 seggio: Nazzareno Ranaldi (320)

– M5s 1 seggio: Maria Grazia Cioffi (389).

