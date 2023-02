Eletti Lazio, nuovo Consiglio Regionale/ Seggi Elezioni, nomi consiglieri regionali

NUOVO CONSIGLIO REGIONALE LAZIO: 51 ELETTI, DISTRIBUZIONE LISTE

Il prossimo Consiglio Regionale del Lazio consta di 51 nuovi eletti: 49 consiglieri, il Presidente eletto Francesco Rocca e il primo tra i candidati sconfitti Alessio D’Amato: quando ancora manca la proclamazione ufficiale per via di alcune sezioni ancora da scrutinare, il Viminale ha già fatto sapere il numero esatto di seggi eletti nelle singole liste emersi dai risultati delle Elezioni Regionali Lazio 2023. Il trionfo del Centrodestra a guida Rocca ribalta gli ultimi 10 anni di giunta Zingaretti-Centrosinistra: 53,88% il dato finale del Centrodestra, contro il 33,5% della coalizione Pd-Terzo Polo con Alessio D’Amato e contro il 10,76% di M5s-Donatella Bianchi.

Eletti lista Rocca Presidente, voti preferenze Elezioni Lazio/ Seggi nomi consiglieri

La coalizione a sostegno del Presidente eletto Francesco Rocca ottiene piena maggioranza nel nuovo Consiglio Regionale del Lazio riuscendo a far eleggere 30 consiglieri contro i 19 dell’opposizione. La suddivisione per le 5 circoscrizioni provinciali del Lazio vede Roma primeggiare con 35 seggi complessivi, Latina con 6, Frosinone e Viterbo con 3, Rieti 2. Ecco qui di seguito la suddivisione dei seggi nelle singole liste emerse dai risultati delle Elezioni Regionali Lazio 2023:

ELETTI LEGA, VOTI PREFERENZE ELEZIONI LAZIO 2023/ Seggi lista e nomi consiglieri

Seggi maggioranza

– FdI (33,62% preferenze): 22 consiglieri

– Lega (8,52%): 3

– Forza Italia (8,43%): 3

– Lista Civica Francesco Rocca Presidente (2,03%): 1

– Unione di Centro (1,62%): 1

Seggi opposizione (D’Amato eletto perché primo tra candidati Presidente sconfitti)

– Pd (20,25% preferenze): 10 consiglieri

– Azione-Italia Viva (4,87%): 2

– Lista Civica D’Amato Presidente (3,05%): 1

– Verdi-Sinistra-Europa Verde-Possibile (2,74%): 1

– M5s (8,54%): 4

– Polo Progressista di Sinistra & Ecologista (1,21%): 1

Risultati Elezioni Regionali 2023: Lombardia e Lazio – Voti liste e seggi: Lombardia e Lazio – Eletti Consiglio Regionale Lombardia

ELETTI FDI, VOTI PREFERENZE ELEZIONI LAZIO 2023/ Seggi lista e nomi consiglieri

ELETTI MAGGIORANZA IN CONSIGLIO REGIONALE LAZIO: TUTTI I 30 CONSIGLIERI

Sono in tutto 30 i consiglieri eletti per il Centrodestra con Francesco Rocca nel prossimo Consiglio Regionale Lazio che si insedierà nei prossimi giorni: sono da chiarire ovviamente alcuni dettagli per la ripartizione esatta dei seggi consiglieri, con scrutini ancora da definire al 100%. In generale la piena ufficialità della composizione del Consiglio Regionale verrà chiarita nei prossimi giorni dall’ufficio elettorale: qui di seguito tutti i nomi dei consiglieri eletti con il Centrodestra, suddivisi nelle singole circoscrizioni provinciali (in attesa della proclamazione ufficiale).

– FdI 22 seggi: Giancarlo Righini, Micol Grasselli, Massimiliano Maselli, Marco Bertucci, Fabrizio Ghera, Emanuela Mari, Edy Palazzi, Antonello Aurigemma, Roberta Angelilli, Laura Corrotti, Marika Rotondi, Flavio Cera e Maria Chiara Iannarelli (Roma); Enrico Tiero, Elena Palazzo e Vittorio Sambucci (Latina); Daniele Maura e Alessia Savo (Frosinone); Michele Nicolai ed Eleonora Berni (Rieti); Daniele Sabatini e Valentina Paterna (Viterbo).

– Lega 3: Pino Cangemi e Laura Cartaginese (Roma); Angelo Tripodi (Latina).

– Forza Italia 3: Fabio Capolei e Diana Magari (Roma); Cosmo Mitrano (Latina).

– Lista civica Francesco Rocca Presidente 1: Mario Crea (Roma)

– Udc 1: Nazario Neri (Roma)

ELETTI OPPOSIZIONE IN CONSIGLIO REGIONALE LAZIO: TUTTI I 19 NOMI

Restano invece 19 i consiglieri eletti per l’opposizione alle Elezioni Regionali Lazio 2023, cui va aggiunto il candidato Presidente sconfitto Alessio D’Amato: i seggi vengono suddivisi tra i 14 nomi nella coalizione pro-D’Amato e i 5 candidati consiglieri candidatisi con Donatella Bianchi e il M5s. Anche qui occorrerà attendere la proclamazione ufficiale dei risultati per capire se le attuali ripartizioni fatte dal Viminale saranno rispettate o lievemente modificate: qui di seguito tutti i nomi dei consiglieri per il momento eletti con Centrosinistra e M5s, suddivisi nelle singole circoscrizioni provinciali.

– Pd 10 seggi: Daniele Leodori, Eleonora Mattia, Emanuela Droghei, Michela Califano, Mauro Alessandri, Mario Ciarla, Rodolfo Lena (Roma); Sara Battisti (Frosinone); Salvatore La Penna (Latina); Enrico Panunzi (Viterbo).

– Terzo Polo (Azione-Italia Viva) 2: Marietta Tidei e Luca Andreassi (Roma)

– Lista Civica D’Amato Presidente 1: Marta Bonafoni (Roma)

– Verdi-Sinistra-Europa Verde-Possibile 1: Alessio Pascucci (Roma)

– M5s 4: Donatella Bianchi, Enzo D’Antò, Adriano Zuccalà e Valerio Novelli (Roma)

– Polo Progressista di Sinistra & Ecologista 1: Alessandra Zeppieri (Roma)











© RIPRODUZIONE RISERVATA