ELETTI LEGA ANCONA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CONSIGLIERI ELETTI LEGA AD ANCONA: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

Trionfo per il Centrodestra anche ad Ancona dove il sindaco eletto Daniele Silvetti strappa la guida della città dopo più di 30 anni di risultati delle Elezioni Comunali favorevoli al Centrosinistra. Tra i consiglieri eletti per il Centrodestra uno solo sarà in quota Lega, frutto delle preferenze raggiunte due settimane fa nel primo turno.

Dopo aver chiuso in vantaggio il primo turno, il Centrodestra si conferma nelle Elezioni Comunali Ancona 2023 anche per il ballottaggio con il 51,73% delle preferenze per Silvetti contro il 48,27% di Ida Simonella (Pd-Terzo Polo). Dei 32 seggi eletti in Consiglio Comunale di Ancona, vengono eletti 20 consiglieri in quota Centrodestra (9 FdI, 6 Ancona Protagonista, 2 FI, 1 Lega, Rinasci Ancona 1), 10 il Centrosinistra di Simonella (6 Pd, 2 Ancona Futura, 1 Diamoci del noi, Terzo Polo); eletti consiglieri i candidati sconfitti Simonella e Francesco Rubini. Tra i consiglieri eletti ad Ancona, in quota Lega la spunta solo Antonella Andreoli (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni, ndr), forte delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023. (agg di Niccolò Magnani)

IPOTESI CONSIGLIERI ELETTI LEGA ALLE ELEZIONI COMUNALI ANCONA 2023

Chi e quanti saranno gli eletti in lista Lega? In attesa dei risultati definitivi del ballottaggio alle Elezioni Comunali Ancona 2023, è possibile mettere a punto lo scenario con l’elenco di consiglieri eletti in base alle preferenze ottenute nel primo turno delle Amministrative: la Lega si è posizionata come quarto partito della coalizione di centrodestra con il 2,93 per cento a sostegno del candidato sindaco Daniele Silvetti.

Il candidato sindaco del centrodestra Daniele Silvetti si è guadagnato il ballottaggio con il 45,11 per cento dei consensi, staccando la rivale di centrosinistra Isa Simonella. Il partito più votato della coalizione è stato ancora una volta Fratelli d’Italia con 18,61 per cento, seguito dalla lista civica Ancona Protagonista con il 12,93 per cento. Come anticipato, Forza Italia al terzo posto con il 3,90 per cento, seguita dal Carroccio di Matteo Salvini al 2,93 per cento. Infine spazio alle liste civiche Rinasci Ancona civici e solidali (2,87 per cento), Civitas Civici Salvi per Ancona (2,09 per cento) e Unione di Centro (1,60 per cento).

VOTI LEGA ELEZIONI COMUNALI ANCONA 2023: RISULTATI PREFERENZE PRIMO TURNO

In caso di vittoria del centrodestra, i seggi eletti nel prossimo Consiglio Comunale di Ancona sarebbero in tutto 20: solo uno di questi andrebbe ai candidati della lista Lega. In base ai voti delle preferenze ottenute nei risultati di due settimane fa, ecco qui di seguito i potenziali nomi dei consiglieri eletti in quota Carroccio nelle Elezioni Comunali 2023.

Antonella Andreoli 198 preferenze

In caso di vittoria del centrosinistra, non ci sarebbe alcun rappresentante della Lega in Consiglio Comunale.

