Eletti Lega Brescia, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

CONSIGLIERI LEGA ELETTI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI BRESCIA 2023

Centrodestra ko alle elezioni comunali di Brescia 2023 e brutte notizie per la Lega di Matteo Salvini, arrivata al terzo posto all’interno della coalizione di centrodestra. Superato da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni e dalla lista civica del candidato Fabio Rolfi, il Carroccio ha raccolto il 7,53 per cento per un totale di 5.957. Nonostante il risultato inferiore alle attese, la Lega riesce a portare due consiglieri in Consiglio comunale.

Degli 11 in quota Centrodestra, gli eletti Lega nel prossimo Consiglio comunale di Brescia saranno dunque 2, mentre 3 andranno alla lista civica di Rolfi Sindaco, 5 a Fratelli d’Italia e 1 a Forza Italia. Ecco qui di seguito i nomi e le preferenze raccolte dai 5 consiglieri eletti per Fratelli d’Italia:

Massimo Tacconi (476)

Simona Bordonali (449)

CANDIDATI CONSIGLIERI LEGA ALLE ELEZIONI COMUNALI BRESCIA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle Elezioni Comunali Brescia 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per la Lega di Matteo Salvini a sostegno del candidato sindaco Fabio Rolfi, già segretario provinciale del Carroccio nonché consigliere e assessore in Regione Lombardia. A 5 anni dalla sconfitta netta alle Elezioni Amministrative nel giugno 2018, la Lega con il Centrodestra punta tutto su Rolfi per provare a ribaltare la maggioranza dopo 10 anni di giunte Del Bono. Occhi puntati sui risultati delle singole liste in quanto se è vero che Rolfi rappresenta la Lega a Brescia da anni, in termini di consenso nazionale ora è Fratelli d’Italia a raccogliere maggiori preferenze, come hanno dimostrato le recenti Elezioni Regionali Lombardia.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista Lega per Rolfi sindaco: Simona Bordonali, Massimo Tacconi, Michela Fantoni, Davide Giori Cappelluti, Melania Gastaldi, Michele Maggi, Paola Begni, Gregorio Arceri, Paola Marini, Flavio Bentivegna, Michela Menghini, Alberto Bergomi, Carla Montanari, Marco Bignotti, Maura Morandi, Giuseppe Cristofolini Carughi, Christine Perrotti, Paolo Faresin, Anna Romano, Alberto Ferraboli, Silvia Sardi, Enzo Fezzardi, Ramona Sartori, Luca Geroldi, Federica Udeschini, Alberto Maculotti, Michele Massolini, Francesco Paderni, Pietro Piccoli, Mauro Quecchia, Pietro Toso, Enrico Martino Vergombello.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA NELLE COMUNALI BRESCIA 2018

Osservando invece i risultati delle Elezioni Comunali Brescia nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, la Lega spera di ripetere l’ottimo risultato in termini di singola lista ottenuto 5 anni fa: la candidata sindaco nel 2018 era Paola Vilardi che col 38,1% venne sconfitta dal sindaco Pd Del Bono. La Lega fu secondo partito a Brescia con il 24,17%, davanti al 7,56% di Forza Italia, 3,29% FdI.

Con i suoi 18.758 voti il Carroccio divenne prima lista dell’opposizione in Consiglio Comunale con 7 consiglieri eletti sui 10 totali del Centrodestra (2 FI, 1 FdI). Ecco dunque i nomi dei 7 consiglieri eletti nella Lega alle Elezioni Comunali Brescia 2018: Simona Bordonali 1.472 preferenze, Massimo Tacconi 1.075, Gianpaolo Natali 354, Michele Maggi 334, Michela Fantoni 189, Davide Giori Cappelluti 185, Elena Bonometti 176.

