Chi sono gli eletti della Lega in Calabria dopo le Elezioni Regionali 2025? I risultati, i voti preferenze, chi entra in consiglio e la situazione nel 2021

SONO 3 GLI ELETTI DELLA LEGA NEL CONSIGLIO REGIONALE IN CALABRIA

Nello spoglio dei risultati al fotofinish la Lega viene battuta dall’alleato in coalizione Fratelli d’Italia, ma guadagna comunque spazio e voti rispetto alle ultime Elezioni Europee: saranno in tutto 3 gli eletti Lega in Consiglio Regionale della Calabria dopo il trionfo del Governatore Occhiuto, tre sui 20 totali del Centrodestra dove tra Forza Italia e Lista Occhiuto v’è la “mano forte” del partito di Antonio Tajani.

Riforma ISEE/ Nuove modifiche per ampliare i beneficiari: le novità

Sono però importanti i 71mila voti di preferenza presi dal Carroccio, specie nelle aree di Reggio Calabria dove la costruzione del Ponte sullo Stretto rappresenta un significativo passo in avanti per la vita sociale, commerciale ed economica: il 9,4% raggiunto dalla Lista della Lega consente così di avere 3 rappresentanti in Consiglio, eletti dopo lo spoglio dei risultati Elezioni Regionali 2025 concluso questa notte.

RISULTATI CALABRIA 2025/ I consensi di Occhiuto (e il Ponte) più forti del "reddito" di M5s

In attesa di sapere la conferma e la nomina dall’ufficio elettorale centrale dopo eventuali ricorsi e/o rinunce, ecco i nomi dei 3 eletti Lega in Calabria: si tratta di Orlandino Greco alla Circoscrizione Nord, Filippo Mancuso nella Circoscrizione Centro e Giuseppe Mattiani in quella Sud. (Agg. di Niccolò Magnani)

CONSIGLIERI ELETTI LEGA CALABRIA: DATI E PREFERENZE

Vittoria di Roberto Occhiuto e, quindi, della coalizione, ma soprattutto crescita per la Lega per Salvini Calabria, che alle Elezioni Regionali 2025 ha ottenuto risultati positivi, con il 9,50% per 68.135 preferenze. Il nuovo Consiglio regionale sta per prendere forma, con i consiglieri eletti Lega Calabria che verranno definiti quando i risultati saranno ufficializzati.

Sondaggi politici 2025/ Fiducia Governo Meloni a +3% in un anno: flop Schlein al 21%, risale Lega di Salvini

Nel frattempo, ci sono i dati relativi alle preferenze, ma per circoscrizione, a partire da quella Centro, con i primi tre più votati che sono Filippo Mancuso (10.945), Pietro Raso (4.571) e Gianpaolo Bevilacqua (4.290). Passiamo a quella Nord con Orlandino Greco (4.425), Emira Ciodaro (3.722) e Katya Gentile (2.629). Infine, c’è quella Sud: Giuseppe Mattiani (12.151), Francesco Sarica (6.546) e Daniela Demetrio (4.683).

I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ALLE ELEZIONI CALABRIA 2025: VERSO I SEGGI ELETTI LEGA

Con le urne delle Elezioni Regionali del 2025 in Calabria che si sono ormai chiuse, possiamo iniziare a riflette sulla prossima maggioranza che si insedierà nel Consiglio e scoprire progressivamente tutti i nomi dei consiglieri, tra i quali – protagonisti di questo articolo – gli eletti Lega che escono da un turno elettorale del 2021 in cui erano riusciti a conquistare la maggioranza assieme all’intera formazione del centrodestra a favore del presidente uscente Roberto Occhiuto.

Alle urne in queste Elezioni del 2025 il centrodestra compatto ha scelto di puntare nuovamente sul nome di Roberto Occhiuto che arriva da quattro anni di buon governo, con i Dem – nella consueta formazione del cosiddetto “campo largo” – hanno optato per Pasquale Tridico e qui di seguito (in attesa che lo spoglio odierno si concluda) trovare i nomi – divisi per circoscrizione – dei potenziali eletti Lega inclusi nella corsa elettorale:

– Nord: Katya Gentile, Orlandino Greco, Emira Ciodaro, Antonio Belmonte, Marianna Ardillo, Santo Capalbo, Michele Covello, Maria Annunziata De Marco e Giovanni Schiavelli

– Centro: Filippo Mancuso, Pietro Raso, Maria Limardo, Gianpaolo Bevilacqua, Elisenia Laudari, Cosima Teresa Miletta, Silvia Parente e Maria Teresa Stirparo

– Sud: Giuseppe Gelardi, Giuseppe Mattiani, Caterina Maria Capponi, Daniela Demetrio, Armando Neri, Francesco Sarica e Anna Maria Stanganelli

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI LEGA E PREFERENZE ALLE REGIONALI CALABRIA 2021

Interessante nel frattempo che le operazioni di spoglio delle schede procedono serrate è anche riavvolgere il nastro fino alle Elezioni del 2021 in Calabria indette ad appena un anno di distanza dalle precedenti per la morte improvvisa dell’ex presidente Jole Santelli: alle urne – come dicevamo prima – uscì vincitore proprio Roberto Occhiuto con 54,46% dei voti, rispetto al 27,68% che incasso la Dem Amalia Bruni.

In questo contesto, il Carroccio con il suo 8,33% delle preferenze si affermo come quarta forza regionale subito sotto a Forza Italia (17,31%), Partito Democratico (13,18%) e Fratelli d’Italia (8,70%); mentre dei 20 seggi finiti in mano al maggioritario centrodestra, quelli riservai agli eletti Lega furono complessivamente quattro, poi occupati da: Simona Loizzo, Filippo Mancuso, Pietro Raso e Giuseppe Gelardi.