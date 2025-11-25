Chi sono gli eletti della Lega in Campania dopo le Elezioni Regionali 2025? Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio con Edmondo Cirielli

LEGA AL TERZO POSTO NEL CENTRODESTRA IN CAMPANIA: ECCO GLI ELETTI IN CONSIGLIO DOPO I RISULTATI

Un balzo in avanti rispetto ai sondaggi deludenti della vigilia, ma comunque non bastevole per superare gli alleati interni in coalizione: gli eletti Lega in Campania, a conclusione dello spoglio con i risultati delle Elezioni Regionali 2025, saranno “solo” 3, la metà esatta di Fratelli d’Italia e Forza Italia che riescono a superare il Carroccio per numero di preferenze totali.

Nel nuovo Consiglio Regionale che dopo 10 anni non vedrà più la guida di Vincenzo De Luca, con Roberto Fico eletto ieri nuovo Governatore, la maggioranza con il campo largo vedrà 32 seggi complessivi, mentre all’opposizione di Centrodestra spettano 17 seggi totali.

Di questi, 6 a testa vanno a FdI e FI, mentre tre appunto sono i numeri in dote alla Lega dopo il 5,51% complessivo a fronte di 110mila preferenze totali. I nomi dei consiglieri eletti con la Lega in Campania che entreranno in Consiglio Regionale a fianco di Cirielli (se si dimetterà da viceministro degli Esteri, ndr) sono Michela Rostan nella circoscrizione di Napoli, Massimo Grimaldi a Caserta e Mimì Minella a Salerno. (Agg. di Nicco)

I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ALLE ELEZIONI CAMPANIA 2025: VERSO I SEGGI ELETTI LEGA

Manca sempre meno al momento in cui potremo sapere chi sono gli eletti Lega che negli ultimi due giorni di apertura delle urne sono riusciti a incassare un numero utile di voti per entrare nel consiglio regionale, con le Elezioni Ragionali Campania 2025 che si sono ormai concluse e lo spoglio delle schede sta procedendo in modo serrato per definire come sarà composto il prossimo governo campano e – soprattutto – chi sarà il suo presidente.

Nella sfida alle urne – vale la pena ricordarlo mentre attendiamo i risultati – il Carroccio aveva sostenuto (sempre in modo compatto con l’intero arco del centrodestra) la candidatura di Edmondo Cirielli proposta da Fratelli d’Italia, sfidante diretto del 5 Stelle Roberto Fico (candidato comune del “campo largo” Dem) e dei quattro indipendenti che difficilmente riusciranno a competere con i due candidati principali; mentre i potenziali eletti Lega – ovvero coloro che sono stati inseriti nelle liste elettorali – erano:

– Napoli: Di Maggio Daniela, Rescigno Carmela, Cinque Gennaro, Di Maiolo Felice, Allocca Filomena, Bove Antonio, Campana Ciro, Carrino Cascone, Antonella Cascone, De Martino Mariano, Del Deo Francesco, Esposito Nicholas, Esposito Alaia Raffaelle, Fiume Maria Giovanna, Iadonisi Mario, Lusco Augusta, Marciano Giuseppina, Perna Viviana, Piccolo Grazia, Rostan Michela, Ruocco Vincenzo, Serra Alfredo Maria, Strazzullo Pasquale, Strazzullo Ilaria, Vaccaro Sergio, Vaiano Antonio e Nappi Severino

– Salerno: Tommasetti Aurelio, Belfiore Rosalba, Bianchini Felicia, Farina Colomba, Mignoli Federica, Minella Mimì, Ricca Giovanni Emanuele, Santoro Dante e Vuolo Lucia

– Caserta: Bisceglia Augusto, Del Rosso Maurizio, Grimaldi Massimo, Nugnes Daniela, Nicoletti Teresa, Piccerillo Antonella, Piscitelli Alfonso e Salzillo Pasquale

– Avellino: Sabino Morano, Maria Sabina Galasso, Linda Caporaso e Franco Rauseo

– Benevento: Luigi Barone e Teresa Ciarlo

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI LEGA E PREFERENZE ALLE REGIONALI CAMPANIA 2020

Naturalmente quella degli ultimi giorni per i leghisti – e, in realtà, per l’intero centrodestra – è stata una partita particolarmente importante perché proprio in Campania cinque anni fa subirono una sconfitta piuttosto importante: tornando con la mente alle Elezioni del 2020, infatti, ricordiamo che il centrodestra con il nome di Stefano Caldoro ottenne appena il 18,06% dei voti, rispetto al 69,48% ottenuto dai Dem con Vincenzo De Luca.

Pur a fronte di un PD particolarmente forte al 16,9% (appena superiore alla civica di De Luca, al 13,3%) e di un Movimento 5 Stelle che corse da solo e ottenne il 9,92% dei voti, il Carroccio fu la seconda forza all’interno dell’opposizione (sesta a livello generale, sotto anche a Italia Viva) con il 5,65% dei voti appena sotto a Fratelli d’Italia (5,98%) e di poco sopra a Forza Italia (5,16%); mentre gli eletti Lega che occuparono i tre seggi vinti dai salviniani furono Severino Nappi, Attilio Pierro e Gianpiero Zinzi.