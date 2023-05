ELETTI LEGA CATANIA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CONSIGLIERI ELETTI LEGA A CATANIA: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

A Catania saranno in tutto 5 i consiglieri eletti in quota Lega con la lista Prima l’Italia per il prossimo Consiglio Comunale a seguito dei risultati del primo turno delle Elezioni Comunali 2023: il trionfo del sindaco eletto Enrico Trantino è stato nettissimo, tanto da non richiedere il ballottaggio. Il candidato sostenuto dal centrodestra ha raccolto il 66,13 per cento, un dato incredibile. Niente da fare per il rivale giallorosso Maurizio Caserta (24,72 per cento) e per gli altri competitor.

Dei 36 seggi disponibili nel prossimo Consiglio Comunale di Catania 30 vengono eletti in quota Centrodestra (7 Fratelli d’Italia, 5 Forza Italia, 5 Lega – Prima l’Italia, 4 Trantino sindaco, 3 Nuova Democrazia Cristiana, 2 Popolari e Autonomisti); 6 vengono eletti per l’opposizione (3 Partito Democratico, 2 Movimento 5 Stelle e 1 seggio a Maurizio Caserta come candidato sindaco arrivato secondo. Di seguito i nomi ufficiosi dei 5 consiglieri eletti per Lega – Prima l’Italia a Catania (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni) in virtù delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023:

Giuseppe Gelsomino (1464 voti)

Giuseppe Musumeci (1437)

Maurizio Zarbo (1372)

Valentina Saglimbene (1321)

Andrea Cardello (1135)

CANDIDATI CONSIGLIERI LEGA ALLE ELEZIONI COMUNALI CATANIA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Catania 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per la Lega – con la lista Prima l’Italia – a sostegno del candidato sindaco Enrico Tarantino. Il Carroccio fa parte della coalizione che cinque anni fa sostenne la candidatura vincente di Salvo Pogliese insieme a Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi con la Sicilia – Popolari e Autonomisti, Noi Moderati – Democrazia Cristiana, Enrico Trantino Sindaco per Catania, Grande Catania.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista Lega – Prima l’Italia: Loredana Amato, Santo Arena, Andrea Cardello “Cardella, Cardillo” Carmela “Melinda” Condorelli, Nunzia “Nancy” Costanzo, Graziella Di Mauro, Rosa “Fallica” Di Mauro, Salvatore Finocchiaro, Giuseppe “Beppe Guglielmino” Gelsomino, Giancarlo Gennaro, Rachele “Bassini” Gentile, Francesca Giuffrida, Agatino “Agostino” Giusti, Umberto Grasso, Davide Gulisano, Bonaventura “Rino” La Porta, Noemi La Rosa, Lorenzo Leone, Vincenzo “Enzo” Li Causi, Angelo Marchese, Maria Modaudo, Andrea “Murabito” Morabito, Maria “Roberta” Passalacqua, Sara Pettinato, Maria Concetta “Ketty Catalano” Pittera, Valentina Saglimbene, Giovanni Scannella, Nicolò “Nico” Sofia, Angelo Spampinato, Diego Strano, Rosario “Saro” Strano, Luisa Travagliante, Domenico Urzì, Federica Valguarnera, Maurizio Zarbo.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA NELLE COMUNALI CATANIA 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Catania nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, la Lega punta a migliorare sensibilmente il risultato ottenuto alla scorsa tornata elettorale. Il Carroccio – oggi con la lista Prima l’Italia – cinque anni fa sostenne la candidatura di Salvo Pogliese, eletto al primo turno con il 52,29 per cento di consensi, battendo nettamente i candidati di centrosinistra e Movimento 5 Stelle. Nonostante la gioia per la netta affermazione, pochi sorrisi dalle parti della Lega: appena l’1,68 per cento, per un totale di 2.056 voti. Un risultato che non consentì al partito di Salvini di portare consiglieri in Consiglio comunali, nonostante i 23 seggi raccolti dalla coalizione.

