ECCO I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI CON LA LEGA ALLE ELEZIONI EMILIA ROMAGNA 2024: VERSO I SEGGI ELETTI LEGA

Gli eletti Lega in Emila Romagna quanti saranno? Sarà difficile ripetere l’exploit del 2020 ma la Lega punta ad avere nuovi eletti consiglieri in Emilia Romagna in vista degli imminenti risultati delle Elezioni Regionali 2024: la lista di Salvini oltre il 30% viveva i mesi di massima espansione elettorale dopo il trionfo alle Europee 2019, ma venne “fermata” sul più bello dalla vittoria di Stefano Bonaccini. Passati 4 anni, la lega è di nuovo al Governo con Giorgia Meloni ma è FdI la prima lista interna alla coalizione e in previsione dei consiglieri eletti della Lega potrebbero ridursi i numeri rispetto ai 14 seggi conquistati dal Carroccio nella giunta uscente.

Nei 50 seggi complessivi del Consiglio Regionale Emilia Romagna, i risultati con voti preferenze e seggi totali arriveranno nelle prossime ore ma i candidati proposti dalla Lega nelle 8 circoscrizioni provinciali partono dalla base forte dei consiglieri uscenti tanto regionali quanto comunali nelle principali città emiliane e romagnole. È cambiata ovviamente la candidata Presidente, 4 anni fa la leghista Lucia Borgonzoni, oggi la candidata Presidente civica Elena Ugolini, anche se ampiamente sostenuta e stimata da Matteo Salvini e più volte indicata come esempio di presenza civile nella società grazie al ruolo di preside del liceo Malpighi di Bologna. In attesa di conoscere quali saranno i seggi eletti per il Centrodestra con Ugolini, ecco qui di seguito ecco tutti i nomi dei candidati consiglieri regionali con la Lega, divisi nelle 6 province dell’Emilia Romagna:

– Bologna: Daniele Marchetti, Isabella Albertini, Alessandra Basso, Guya Bonaga, Alfredo Del Moro, Matteo Di Benedetto, Valeria Gamberini, Lorenzo Garagnani, Francesco Landi, Irene Naldi, Giulio Venturi

– Modena: Stefano Bargi, Giovanni Bertoldi, Ludovica Boni, Maurizio Cadegiani, Paola Cappi, Cristina Po, Stefano Prampolini e Luigia Santoro.

– Parma: Emiliano Occhi, Laura Cavandoli, Patrizia Caselli, Tommaso Fiazza detto “Piazza” e Michele Gandolfi

– Rimini: Angelita Conte, Gilberto Giani, Piero Canarini, Sabrina Rodà

– Ferrara: Fabio Bergamini, Riccardo Bizzarri, Alessia Bulgarelli e Chiara Montori

– Reggio Emilia: Maura Catellani, Paola Montanari, Alessia Davoli, Francesco Longo, Roberto Rovacchi, Dario Moretti

– Forlì-Cesena: Daniele Mezzacapo, Simona Buda, Ombretta Farneti, Annalisa Raduano e Leopoldo Maria de Filippi Tedeschi

– Ravenna: Mirko De Carli, Enea Puntiroli, Elena Marin, Roberta Bravi

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI LEGA E PREFERENZE ALLE REGIONALI EMILIA ROMAGNA 2020

14 consiglieri eletti uscenti per la Lega rappresentarono risultati storici per il partito di Matteo Salvini alle precedenti Elezioni Regionali in Emilia Romagna: il voto a pochi giorni dall’esplosione mondiale della pandemia da Coronavirus vide il trionfo del Centrosinistra, uno degli ultimi in versione “no campo largo”, con Bonaccini al 51,4% contro la candidata Presidente della Lega Lucia Borgonzoni al 43,6%. La Lega finì di poco al secondo posto nella conta dei partiti regionali, appena dietro al Pd con il 32% raggiunto e 690mila preferenze che portò poi a 14 consiglieri eletti in Consiglio Regionale Emilia Romagna sui 18 totali in dote al Centrodestra (3 a FdI, 1 per Forza Italia).

I nomi dei consiglieri eletti con la Lega nel 2020, oltre a Borgonzoni che scelse di rimanere in Parlamento, furono in tutto 2 a Bologna con Michele Facci e Daniele Marchetti, 2 a Modena con Stefano Bargi e Simone Pelloni; 2 i consiglieri eletti con la Lega anche a Reggio Emilia (Maura Catellani e Gabriele Delmone), 2 a Piacenza (Valentina Stragliati e Matteo Rancan) e 2 a Parma, ovvero Fabio Rainieri e Emiliano Occhi, con 1 solo eletto a Ferrara (Fabio Bergamini), Forlì (Massimiliano Pompignoli), Ravenna (Andrea Liverani) e Rimini (Matteo Montevecchi).