ELETTI LEGA FIRENZE, PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI 2024/ Nomi consiglieri e seggi con Schmidt

Lo spoglio dei ballottaggi delle Elezioni Comunali 2024 di Firenze è ancora in corso, ma già dalle primissime schede il risultato è chiaro: ha vinto la candidata sindaco Dem Sara Funaro ed ora possiamo entrare nel vivo dei nomi di tutti i consiglieri che entreranno con lei nel nuovo Consiglio, a partire dagli eletti della Lega protagonisti di questo articolo. Tornando un attimo rapidamente indietro al primo turno delle elezioni (che si è tenuto tra l’8 e il 9 giugno), a Firenze la Lega in cinque anni ha perso poco meno del 10% dei voti, passando dal 14,44% ottenuto nel 2019 al 5,06% di quest’anno, occupando la terza e penultima posizione nella coalizione di centrodestra, appena sopra ai forzisti.

Fermo restando che ora sarà ancora necessario aspettare un paio di giorni per avere una conferma ufficiale da parte del Tribunale di Firenze, partendo dai voti ottenuti nel primo turno delle Elezioni, alla Lega dovrebbe spettare uno dei seggi per i suoi eletti, probabilmente occupato da Guglielmo Mossuto che ad inizio mese ha ottenuto il maggior numero (578 delle oltre 59mila totali) di preferenze. (agg di LD)

RISULTATI PREFERENZE LEGA FIRENZE AL PRIMO TURNO: I POSSIBILI ELETTI

Negli ottimi risultati raccolti dal Centrodestra al primo turno delle Elezioni Comunali Firenze 2024, la Lega di Salvini è riuscita a tenere botta con le preferenze superando Forza Italia e risultando la terza lista della coalizione dietro a FdI e lista Schmidt sindaco: con il 5,06% delle preferenze raccolte – pari a 8.695 voti di lista – la Lega a Firenze punta ad una rappresentanza tra gli eletti nel nuovo Consiglio Comunale dopo il ballottaggio, sia se dovesse trionfare il Centrosinistra di Sara Funaro, sia se dovesse a sorpresa spuntarla il direttore degli Uffizi Eike Schmidt.

In attesa dei risultati definitivi del ballottaggio alle Elezioni Comunali di Firenze, ecco i possibili eletti tra le fila della Lega nei due scenari potenziali che si aprono nell’immediato futuro dopo lo scrutinio del secondo turno: se Sara Funaro divenisse sindaca di Firenze, il Centrodestra siederà all’opposizione con 14 seggi eletti, di cui 1 solo andrebbe alla Lega con il più votato al primo turno Guglielmo Mossuto (578 preferenze). Qualora invece dovesse a sorpresa vincere Schmidt, il Centrodestra avrebbe il 60% degli eletti totali, con 22 consiglieri comunali: in quel caso occorrerà attendere il complesso calcolo elettorale, sapendo però che hanno chances di elezione anche Giovanni Galli (ex portiere del Milan, 272 preferenze), Barbara Nannucci con 210 e il segretario della Lega a Firenze, Federico Bussolin con 204 voti al primo turno dell’8-9 giugno 2024.

CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI LEGA-SCHMIDT SINDACO ALLE ELEZIONI FIRENZE 2024

Ci prepariamo ad un’importantissima tornata elettorale che vedrà – oltre alle Europee e alle Regionali piemontesi – anche le Elezioni Comunali 2024 in più di 3mila comuni italiani: tra questi andrà al voto anche Firenze (città più popolosa tra tutte quelle che sceglieranno Sindaco e Consiglio) con gli occhi puntati sugli eletti tra le file della Lega, secondo partito a livello comunale nel 2019. Da quell’anno, però, la situazione è cambiata drasticamente ed ora – come abbiamo già visto in molti altri appuntamenti elettorali – l’ipotesi è che la Lega si contenderà i posti per i suoi eletti a Firenze con un sempre più forte Fratelli d’Italia.

Per le Elezioni del 2024 la Lega salviniana e il centrodestra – nella speranza di scardinare lo stra-potere comunale di Pd e campo largo – hanno scelto di puntare sul nome di Eike Schmidt, noto storico dell’arte particolarmente conosciuto a Firenze per aver guidato – tra il 2015 e il 2023 – la Galleria degli Uffizi. Dall’altra parte (ma sono in totale 10 i candidati in corsa) troviamo, invece, la Dem Sara Funaro e il 5 Stelle Lorenzo Masi. Di seguito, però, vi proponiamo i nomi di tutti e 36 i candidati proposti dalla Lega a Firenze che sperano di essere eletti – magari con la maggioranza – per entrare per i prossimi 5 anni nel Consiglio comunale:

Paolo Bambagioni, Massimo Sabatini, Laura Accordi, Gabriele Bardazzi, Alessandra Barone, Livia Bartoli, Sauro Bertinelli, Giorgio Charles Bonini, Cristiana Bossi, Gemma Brandi, Giuseppe Caglia, Maria Pina Caprioli, Francesca Caroti, Federico d’Annunzio, Fabio Filippini, Leonardo Focardi, Giulia Fornasiero, Andrea Gatti, Guido Mori, Paolo Nelli, Niccolò Nesi, Annita Norcini Tosi, Francesca Pacini, Paolo Parri, Alessandra Pezzati, Lorenzo Piovanelli, Elisabetta Romeo, Elena Rossi, Carlo Rossi Ferrini, Ethel Santacroce, Lorenzo Sibilla, Maria Matilde Simari, Guja Simoni, Beatrice Tancredi, Ilaria Tanini, Alessandro Villoresi

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA NELLE ELEZIONI COMUNALI FIRENZE 2019

Insomma, il territorio di Firenze è decisamente importante per la ripartizione del nostro territorio perché – da un lato – potrebbe essere l’ulteriore conferma alla fiducia nei confronti dell’attuale esecutivo e, dall’altro, perché la Lega potrebbe superare per numero di eletti i Fratelli d’Italia meloniani confermando il già ottimo risultato del 2019. Riavvolgendo il nastro a cinque anni fa, infatti, la Lega si piazzò seconda a Firenze, subito sotto (ma con uno stacco di quasi 30 punti) al Partito democratico con il 14,44% dei consensi e più di 25mila voti.

A livello generale, nel 2019 il centrodestra se la cavò con il 24,79% dei voti con la Lega primo partito, seguita da Forza Italia (4,25%) e Fratelli d’Italia (4,24%): ottenendo in totale 10 seggi su 36 dei quali 6 agli eletti leghisti, 2 ai forzisti, 1 ai meloniani e l’ultimo per il candidato sindaco Ubaldo Bocci. I sei seggi della lega furono occupati da Bussolin Federico, Cocollini Emanuele, Asciuti Andrea, Tani Luca, Montelatici Antonio, Monaco Michela.











