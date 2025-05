PREFERENZE LEGA CON PICIOCCHI: I POSSIBILI ELETTI DOPO IL KO DEL CENTRODESTRA A GENOVA

I sondaggi e le previsioni della vigilia hanno fatto centro: il vicesindaco uscente Pietro Piciocchi perde il confronto con Silvia Salis e così anche i prossimi eletti Lega a Genova – così come gli altri in quota Centrodestra – dovranno sostare nei seggi all’opposizione del prossimo Consiglio Comunale. I risultati delle Elezioni Comunali 2025 vedono la sconfitta già al primo turno per la coalizione della giunta uscente: onore al merito per la neo-sindaca Salis e per il campo largo progressista che supera anche le previsioni dei sondaggi e si conferma prima coalizione a Genova come già avvenuto alle ultime Elezioni Regionali in Liguria.

La Lega di Salvini – guidata dal responsabile regionale e viceministro Edoardo Rixi – ottiene il 6,95% delle preferenze, battuti però dal 12% di FdI, il 10,6% della lista Piciocchi e la lista Noi Moderati-Bucci al 7,81%: il Carroccio nei risultati dei voti di lista alle Comunali Genova 2025 doppia le preferenze di Forza Italia (al 3,7%) mentre Democrazia Cristiana e UDC non vanno oltre rispettivamente l’1,6% e 0,5%. In attesa di conoscere i risultati definitivi sui seggi e gli eletti per la Lega, i possibili nuovi consiglieri usciranno dalla lista di più votati nelle preferenze raccolte a livello comunale: nello specifico, i “campioni di preferenze” in casa Lega Genova sono Alessio Bevilacqua, Paola Bordilli, Fabio Ariotti, Francesca Corso e Luca Bozzo.

CANDIDATI CONSIGLIERI LEGA, I POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI GENOVA 2025

Una lunga campagna elettorale e ben due giorni di votazioni portano grande attesa anche per la lista della Lega nei risultati delle Elezioni Comunali Genova 2025: dalle preferenze ai seggi fino al numero di consiglieri eletti, la coalizione di Centrodestra in sostegno al candidato sindaco Pietro Piciocchi punta a mantenere la maggioranza in Consiglio Comunale dopo la felice esperienza della giunta Bucci, vittorioso a “valanga” nel 2022 e ora eletto nuovo Presidente di Regione Liguria dopo la rimonta clamorosa contro il dem Orlando.

In attesa di ricevere tutti i risultati in diretta per le Elezioni Comunali 2025, la lista Lega Genova sconta il calo nazionale del Carroccio rispetto a 5 anni fa, ai danni di Fratelli d’Italia divenuto nel frattempo il primo partito del Paese (e ovviamente anche dentro il Centrodestra). La Lega con Salvini e con lo storico rappresentante ligure Edoardo Rixi ha presentato 40 candidati consiglieri allargando le maglie tra ex rappresentanti in Consiglio Comunale, imprenditori e professionisti in più settori.

«Rendere Genova ancora più forte e più competitiva», ha detto alla vigilia del voto il coordinatore della Lega Rixi presentando la squadra di candidati assieme al vicesindaco uscente Piciocchi, potenziale prossimo sindaco in aperta contrapposizione con la dem Silvia Salis. Tra i 40 nomi in lista scelti da Salvini e Rixi trovano spazio figure di primo piano nella politica genovese, come gli ex assessori uscenti Paola Bordilli, Marta Brusoni e Francesca Corso o i consiglieri uscenti nei vari Municipi in cui è suddivisa la città di Genova. Per conoscere tutti i nomi dei candidati Lega a Genova ecco qui il manifesto delle Elezioni Comunali 2025 e la lista del nomi presentata dal Comune.

I NOMI DEI CONSIGLIERI ELETTI NEL 2022: IL BOOM DEI SEGGI LEGA CON BUCCI

Con la vittoria al primo turno nel 2022 il Centrodestra di Marco Bucci riuscì a conquistare la maggioranza dei 40 seggi in Consiglio Comunale, retta fino all’elezione del sindaco come nuovo Presidente di Regione lo scorso autunno 2024: la lista della Lega riuscì a conquistare 3 seggi complessivi, superati dai 9 della lista Bucci, i 4 di FdI e della lista Toti per Bucci, davanti ai 2 di Genova Domani, 1 a testa i seggi presi da Udc e Forza Italia.

Nello specifico dei risultati complessivi alle ultime Elezioni Comunali, in base alle preferenze definitive la Lega ebbe in dote 3 seggi con consiglieri eletti Paola Borselli (769 preferenze), Francesca Corso (545) e Alessio Bevilacqua (426).