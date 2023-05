Eletti Lega Latina voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

CONSIGLIERI LEGA ELETTI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI LATINA 2023

Vittoria larghissima del centrodestra alle elezioni comunali Latina 2023: la candidata Matilde Celentano ha raccolto il 70,68 per cento, superando nettamente l’avversario giallorosso nonché sindaco uscente Damiano Coletta, fermo al 29,32 per cento. Esulta la Lega di Matteo Salvini, nonostante il terzo posto all’interno della coalizione dietro FdI e la lista Rinascimento Sgarbi-Fare Latina: il Carroccio ha raccolto l’11,98 per cento, per un totale di 6.904 voti.

Dei 23 in quota Centrodestra, gli eletti Lega nel prossimo Consiglio comunale di Latina saranno 4. Questa la ripartizione dei restanti seggi: 9 a Fratelli d’Italia 5 a Rinascimento Sgarbi-Fare Latina, 3 Forza Italia e 2 Democrazia Cristiana – Unione di Centro. Ecco qui di seguito i nomi e le preferenze raccolte dai 4 consiglieri eletti per la Lega:

Vincenzo Valletta (1.329)

Massimiliano Carnevale (1.296)

Federica Censi (1.285)

Pina Cochi (760)

CANDIDATI CONSIGLIERI LEGA ALLE ELEZIONI COMUNALI LATINA 2023

In attesa dei dati definitivi finali con eletti e preferenze delle elezioni comunali Latina 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per la Lega di Matteo Salvini a sostegno della candidata sindaca Matilde Celentano, sostenuta dal centrodestra unito e da altre liste civiche. In totale sono 32 i candidati del Carroccio tra volti noti della politica pontina e giovani con un futuro radioso.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista Lega: Moira Andreetta (detta Moira), Patrizio Baretta, Roberto Belvisi, Tamara Bigolin, Massimiliano Carnevale, Lorella Cavaricci, Federico Celli, Federica Censi (detta Cenzi), Sonia Ceresa Mori, Pina Cochi, Emilia Colaiuta, Noemi Colella, Roberto Coluzzi, Donatella Cotesta, Luigi Di Biase, Emanuela Di Martino, Alessandro Fanti, Roberta Giardini, Fabio Giliberti, Norberto Giuliani, Assunta Gneo, Daniela Maggiore, Simona Mariani, Mario Mingione, Alessio Pagliari, Francesco Palleschi, Viviana Parlagreco, Maria Santoro, Ezio Sovrani, Francesca Tesone, Vincenzo Valletta, Federica Volpicella.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA NELLE COMUNALI LATINA 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Latina nel 2021, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, la Lega spera di confermare gli ottimi numeri due anni fa. Il Carrocciò sostenne la candidatura di Vincenzo Zaccheo, che sfiorò la vittoria al primo turno attestandosi al 49,80 per cento. Al ballottaggio, la clamorosa rimonta del candidato di sinistra Damiano Coletta. Tornando ai numeri del primo turno, la Lega si attestò come seconda forza della coalizione con un ottimo 13,82 per cento per un totale di 7.937 voti. Un bottino che consentì al partito di Matteo Salvini di portare cinque rappresentanti in Consiglio comunale: eletti Giovanna Miele, Massimiliano Carnevale, Vincenzo Valletta, Valeria Tripodi e Roberto Belvisi.

