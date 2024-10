CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI LEGA ALLE ELEZIONI LIGURIA 2024: QUANTI SARANNO ELETTI?

Sebbene sia difficile ripetere l’exploit di 4 anni fa quando gli eletti Lega alle Elezioni Regionali in Liguria furono molti grazie al 17%, la partita improvvisamente riaperta con la candidatura del sindaco di Genova Marco Bucci ha portato anche il partito di Matteo Salvini a sperare in risultati importanti in termini di seggi eletti e consequenti consiglieri nel prossimo Consiglio Regionale che rimarrà in carica fino al 2029.

La lista dei candidati della Lega in appoggio a Bucci vedeva come capolista principale il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi, per qualche mese anche in odore di essere lui il candidato Governatore dopo le dimissioni di Giovanni Toti. Dall’assessore regionale uscente Alessio Piana nonché al Presidente ad interim di Regione Liguria dopo l’uscita di scena del Governatore, Alessandro Piana, fino alla senatrice Pucciarelli, la squadra della Lega si fonda su uomini e donne molto presenti sul territorio nelle passate legislature. Da Salvini che si è speso personalmente per il candidato Bucci, a Rixi che traina la pattuglia di candidati tutti con età media non superiore ai 45 anni per provare ad ottenere più seggi eletti possibili in modo da formare la maggioranza con l’eventuale nuovo Presidente di Regione. Qui di sotto ecco tutti i nomi candidati divisi per provincia-circoscrizione, mentre qui è possibile trovare i CV di tutti potenziali consiglieri in quota Lega:

– Genova: Edoardo Rixi, Alessio Piana, Sandro Garibaldi, Francesca Corso, Paola Bordilli, Marta Brusoni, Giada Beghin, Claudia Castello, Igor Daglio, Alice Demartini, Edoardo Di Cesare, Claudio Garbarino, Natale Gatto, Antonello Guiducci, Luca Pittore, Elisa Troglio.

– Savona: Stefano Mai, Sara Foscolo, Matteo Camiciottoli, Giancarlo Canepa, Simona Poggi

– Imperia: Alessandro Piana, Armando Biasi, Sonia Viale, Stwfnia Lanza

– La Spezia: Stefania Pucciarelli, Patrizia Saccone, Lorenzo Brogi, Costantino Eretta, Jacopo Ruggia.

I 6 SEGGI ELETTI E PREFERENZE PER LA LEGA ALLE REGIONALI LIGURIA 2020

In attesa dei risultati definitivi per le Elezioni Regionali Liguria 2024, con lista di seggi eletti e nuovi consiglieri della Lega e degli altri partiti, il Carroccio di Salvini punta quantomeno a mantenere una buona rappresentanza in Consiglio Regionale dopo i 6 eletti quattro anni fa con la seconda vittoria di Giovanni Toti. Nelle Regionali 2020, votate in piena emergenza Covid, il Presidente oggi dimissionario dopo le inchieste a Genova ottenne il 56,13% contro il 38,9% di Ferruccio Sansa: in quei risultati, la Lega con il 17,14% fu il secondo partito a livello regionale dietro la lista Toti (FdI al 10%, FI 5%).

Dei 6 consiglieri eletti in quota Lega molti si ritrovano candidati anche in queste Elezioni Regionali 2024 con buone possibilità di essere rieletti, se ovviamente il Carroccio dovesse confermarsi a livello regionale: nella circoscrizione Genova gli eletti nel 2020 furono Sandro Garibaldi e Alessio Piana, a La Spezia fu eletto invece Gianmarco Medusei; a Savona i due eletti risultarono essere Stefano Mai e Brunello Brunetto mentre ad Imperia entrò in Consiglio Regionali colui che poi guidò 4 anni dopo la Regione Liguria dopo le dimissioni di Toti, ovvero proprio Alessandro Piana.