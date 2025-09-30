Chi sono gli eletti della Lega nelle Marche dopo le Elezioni Regionali 2025? I risultati, i voti preferenze, chi entra in consiglio e la situazione nel 2020

ECCO CHI SONO I TRE ELETTI DELLA LEGA NEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

Con la vittoria del Centrodestra e la riconferma di Acquaroli come Presidente delle Marche, le Elezioni Regionali 2025 consegnano in maggioranza tre consiglieri eletti per la Lega di Salvini, con un comprensibile passo indietro rispetto al Consiglio Regionale di 5 anni fa dovuto al cambiamento storico delle forze interne alla coalizione.

10 infatti i consiglieri eletti con FdI, 3 a testa per Lega e FI, 1 invece per Udc, Civici Marche e Marchigiani per Acquaroli: i seggi però in dote al Carroccio provengono, uno a testa, dalle circoscrizioni di Pesaro, Macerata e Ascoli Piceno, mentre non riesce ad entrare il sindaco di Filottrano Luca Paolorossi nonostante le quasi 4mila preferenze, in quanto la Lega non è riuscita ad ottenere un seggio nella circoscrizione di Ancona.

Ecco dunque i nomi degli eletti Lega nelle Marche che siederanno nel prossimo Consiglio Regionale, a sostegno di Acquaroli Presidente: si tratta di Enrico Rossi a Pesaro, l’assessore regionale uscente Andrea Maria Antonini ad Ascoli e Renzo Marinelli nella provincia di Macerata.

I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ALLE ELEZIONI MARCHE 2024: VERSO I SEGGI ELETTI LEGA

Si sono ormai chiusi i seggi delle Elezioni Regionali Marche 2025 ed è arrivato il momento per tutti i marchigiani di iniziare a fare i conti con i nomi dei consiglieri che entreranno effettivamente nella nuova giunta regionale, in particolare – per quanto riguarda questo articolo – con gli eletti Lega che nella precedente tornata elettorale furono i più numerosi all’interno del Consiglio: un risultato che difficilmente si ripeterà quest’anno, che pur vedendo il candidato presidente del centrodestra Francesco Acquaroli favorito, vede anche Fratelli d’Italia al (potenziale) primo posto tra i partiti.

Ovviamente per conoscere i nomi degli eletti Lega sul territorio marchigiano occorrerà essere ancora un attimo pazienti affinché si chiuda al 100% lo spoglio delle schede e si conoscano le eventuali preferenze sui consigli espresse dagli elettori; ma nel frattempo possiamo ricordarvi – da un lato – che i leghisti in questa occasione hanno corso al fianco dell’intero centrodestra a sostegno di Francesco Acquaroli conto il nome – espresso dal centrosinistra – di Matteo Ricci, e – dall’altro – che i candidati consiglieri del Carroccio alle Elezioni Regionali Marche 2025 erano:

– Ancona: Simona Lupini, Luca Santarelli, Alessandra Amadio, Antonella Andreoli, Gianfranco Boccoli, Pietro Bologna, Elenza Campagnolo, Paolo Notari e Luca Paolorossi

– Ascoli Piceno: Andrea Maria Antonini, Pasqualino Piunti, Tiziana Principi e Alessia Rivosecchi

– Fermo: Erika Acciarri, Alan Petrini, Fabio Senzacqua e Maria Lina Vitturini

– Macerata: Anna Menghi, Renzo Marinelli, Filippo Saltamartini, Luca Buldorini, Veronica Fortuna e Angelica Sabbatini

– Pesaro Urbino: Dario Andreolli, Alice Cerpolini, Annalisa Cornacchini, Francesca Fedeli, Giorgia Marcelli, Nicolò Pierini ed Enrico Rossi

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI LEGA E PREFERENZE ALLE REGIONALI MARCHE 2020

Come dicevamo già prima, per gli eletti Lega sarà difficile ripetere l’importante expolit delle Elezioni Regionali del 2020 quando proprio grazie al numero di preferenze finite a favore del Carroccio, il Consiglio finì nelle mani del centrodestra dopo cinque anni di governatorato da parte del PD: proprio nel precedente turno elettorale, infatti, il vincitore fu (ovviamente) Francesco Acquaroli con un totale del 49,13% delle preferenze, rispetto al 37,29% per il candidato del centrosinistra Maurizio Mangialardi.

Nel dettaglio: il primo partito nelle Marche fu – sempre nel 2020 – proprio la Lega con il 22,38% di voti in una coalizione che vide i meloniani di Fratelli d’Italia a quota 18,66%, i berlusconiani di Forza Italia a 5,89, i popolari di UDC 2,26% e i civici di Civitas Civici al 2,08% con il Carroccio titolare di ben 8 seggi; mentre in quel turno gli eletti Lega furono: Mirco Carloni, Luca Serfilippi, Chiara Biondi, Mirko Bilò, Filippo Saltamartini, Renzo Marinelli, Mauro Lucentini e Andrea Maria Antonini.