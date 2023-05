ELETTI LEGA PISA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CONSIGLIERI ELETTI LEGA A PISA: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

Dopo aver visto sfumare il trionfo al primo turno per soli 15 voti, Michele Conti si conferma vincente anche al ballottaggio delle Elezioni Comunali 2023 a Pisa: 4 consiglieri eletti per la Lega di Matteo Salvini, che può dirsi soddisfatto in quanto terza forza della coalizione a sostegno del nuovo primo cittadino.

Dopo aver chiuso in vantaggio il primo turno, il Centrodestra ha strappato il ballottaggio con il 52,33% delle preferenze per il sindaco rieletto Michele Conti, contro il 47,67% di Paolo Martinelli (Pd-M5s-Sinistra). Dei 32 seggi eletti in Consiglio Comunale di Pisa, vengono eletti 20 consiglieri in quota Centrodestra (7 FdI, 6 Conti Sindaco, 4 Lega, 2 Pesciatini per Pisa, 1 FI), 10 il Centrosinistra di Martinelli (7 Pd, 2 Città Persone, 1 AVS). Di seguito i nomi ufficiosi dei 7 consiglieri eletti di Fdi a Pisa (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni) in virtù delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023:

Edoardo Ziello (345 preferenze)

Veronica Poli (313 preferenze)

Alessandro Gennai (262 preferenze)

Alessandro Bargagna (239 preferenze)

IPOTESI CONSIGLIERI ELETTI LEGA ALLE ELEZIONI COMUNALI PISA 2023

Chi e quanti saranno gli eletti in lista Lega? Siamo in attesa dei risultati definitivi del ballottaggio alle elezioni comunali Pisa 2023 ma è già possibile iniziare ad analizzare le prime ipotesi concrete di consiglieri eletti in base alle preferenze raccolte nel primo turno di queste amministrative. Il partito guidato da Matteo Salvini si è schierato con gli alleati di centrodestra e alcune liste civiche al fianco del candidato Michele Conti.

Il candidato di centrodestra Michele Conti è andato ad un passo dal trionfo al primo turno, sfumato per quindici voti: si è fermato al 49,96 per cento. La lista più votata della coalizione si è confermata quella di FdI con il 17,04 per cento. Poi la lista civica Michele Conti sindaco con il 14,53 per cento, la Lega con il 10,33 per cento, la lista Pesciantini per Pisa con il 4,45 per cento, la lista FI-Udc-Pli con il 2,99 per cento e Pisa punto zero con lo 0,76 per cento.

VOTI LEGA ELEZIONI COMUNALI PISA 2023: RISULTATI PREFERENZE PRIMO TURNO

In caso di vittoria del centrodestra, i seggi eletti nel prossimo Consiglio comunale di Pisa sarebbero in tutto 20: 5 di questi di questi andrebbero ai candidati della lista della Lega. In base ai voti delle preferenze ottenute al primo turno, i consiglieri eletti sarebbero Edoardo Ziello (345 preferenze), Veronica Poli (313 preferenze), Alessandro Gennai (262 preferenze), Alessandro Bargagna (239 preferenze), Giovanna Bonanno (207 preferenze). In caso di vittoria del centrosinistra, invece, il partito guidato da Matteo Salvini porterebbe in Consiglio comunale un solo candidato

