Chi sono gli eletti della Lega in Puglia dopo le Elezioni Regionali 2025? Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio con Luigi Lobuono

Il leader della Lega Matteo Salvini, al netto della sconfitta patita nei risultati delle Elezioni Regionali 2025 in Puglia, ha voluto ringraziare tutti i candidati che fino all’ultimo hanno portato avanti una campagna elettorale comunque importante che ha fruttato 106mila preferenze totali al Carroccio: saranno però solo 4 gli eletti Lega in Consiglio Regionale della Puglia, uno in meno di Forza Italia con cui perde il “derby” interno al Centrodestra secondo le previsioni della vigilia.

L’amplissima vittoria di Antonio Decaro e di tutto il campo largo era attesa, così come il fatto di avere Fratelli d’Italia prima forza di opposizione in Consiglio Regionale con il candidato Presidente sconfitto Luigi Lobuono (tra l’altro imprenditore indicato proprio dal partito di Antonio Tajani, ndr). Per la Lega Puglia i risultati suonano come una parziale delusione, anche se l’8,04% finale porta comunque in dote 4 consiglieri eletti sui 20 complessivi del Centrodestra all’opposizione. Per quanto riguarda i nomi di chi entrerà materialmente in Consiglio per i prossimi 5 anni di legislatura, gli eletti della Lega risultano essere Napoleone Cera nella circoscrizione di Foggia, Antonio Paolo Scalera a Taranto, Gianfranco De Blasi a Lecce e Fabio Romito a Bari.

I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ALLE ELEZIONI PUGLIA 2025: VERSO I SEGGI ELETTI LEGA

Tra qualche minuto potremo sapere chi sono gli eletti Lega che nel turno appena concluso di votazioni per le Elezioni Regionali Puglia 2025 sono riusciti a conquistare dei seggi nel prossimo consiglio, con una battaglia tra centrodestra e centrosinistra che qui – più che su altri territori al voto – è stata combattuta fino all’ultimissimo minuto.

Proprio dal punto di vista della sfida elettorale, il Carroccio in Puglia ha sostenuto il nome dell’imprenditore Luigi Lobuono che ha sfidato il Dem Antonio Decaro – naturalmente sostenuto dall’intero “campo largo” – e altri due indipendenti; mentre nelle liste presentate dai salviniani troviamo in qualità di aspiranti eletti Lega i nomi di:

– Bari: Roberto Marti, Fabio Saverio Romito, Valeria Amoruso, Lucia Frascella, Giovanni Lacatena, Angelo Lapolla, Marina Liuzzi, Angela Pennetti, Luigi Porcella, Giuseppe Quarto, Ippolita Resta, Patrizia Santochirico, Pierpaola Sapienza, Giovanni Saponaro, Anna Rita Tateo e Teresa Tatulli

– Barletta-Andria-Trani: Ruggiero Grimaldi, Nicola Civita, Anna Curci, Antonia Iodice e Carlo Laurora

– Brindisi: Vittorio Zizza, Giuliana Giannone, Giovanni Iurlaro, Antonella Palmisano ed Ercole Saponaro

– Foggia: Joseph Splendido, Napoleone Cera, Michela Curriello, Giuseppina Moscatelli, Marianna Orlando, Vito Oronzo Orlando e Leonardo Nazzareno Tancredi

– Lecce: Gianfranco De Blasi, Antonio Bandello, Laura Calò, Armando Formoso, Adriana Marzo, Luigi Mazzei, Cosimo Miccoli, Bernardo Monticelli Cuggio, Maria Elena Palese e Alessandra Raho

– Taranto: Giacomo Conserva, Antonio Paolo Scalera, Gianfranco Giovanni Chiarelli, Ilaria Battista, Francesco Ferretti De Virgiliis, Maria Monaco e Giovanna Tomai

Resta importante per il centrodestra – e, di conseguenza, per la Lega – riuscire ad affermare una solida maggioranza all’interno del consiglio della Puglia, soprattutto dopo le Elezioni del 2020 in cui fu il centrosinistra a conquistare la maggior parte dei voti: in quell’occasione, infatti, Michele Emiliano ottenne il 46,78% rispetto al 38,93% conquistato da Raffaele Fitto proposto da Fratelli d’Italia.

Tra i partiti, peraltro, il Carroccio riuscì ad affermarsi come quarto partito a livello regionale (secondo all’interno della coalizione, appena sotto a Fratelli d’Italia) con un totale del 9,57% dei voti complessivi grazie ai quali riuscì a inserire nel consiglio pugliese ben quattro differenti eletti Lega, con la scelta degli elettori che ricadde sui nomi di: Davide Bellomo, Joseph Splendido, Gianfrancesco De Blasi e Giacomo Conserva.