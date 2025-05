ANCISI AL TERZO POSTO, LEGA SUPERA FI NEI RISULTATI DELLE COMUNALI A RAVENNA

Come da previsione non paga la divisione della coalizione, anche se a Ravenna probabilmente non sarebbe comunque bastato per battere il Centrosinistra di Alessandro Barattoni: così gli eletti Lega a Ravenna nel prossimo Consiglio Comunale non saranno certamente tra i seggi della maggioranza, così come del resto accadrà per le altre liste del Centrodestra presentatosi (a sorpresa) diviso nelle Elezioni Comunali 2025 del capoluogo romagnolo.

I risultati dicono infatti che la Lega di Salvini – qui a Ravenna con la lista condivisa al Popolo della Famiglia – vedono un 6,44% che paga “conto” delle divisioni, con l’altro candidato sindaco in quota FdI-FI – Nicola Grandi – che non va comunque oltre il 25%, stracciati entrambi dal 58% del neo eletto sindaco di Ravenna Barattoni assieme al campo largo progressista.

I voti di lista vedono per l’appunto quasi 4mila preferenze per Alvaro Ancisi e la Lega a Ravenna, con un 6,44% che comunque fa meglio del 4,8% di Forza Italia: FdI raccoglie più del 16% mentre la voce grossa nei risultati delle Elezioni Comunali 2025 a Ravenna la fa il Pd con oltre il 40% delle preferenze. La formula di puntare sull’uomo storico del Centrodestra moderato a Ravenna, per l’appunto Ancisi, non è bastato con la tradizione “rossa” che nel capoluogo non vede sindaci di colore diverso dal Centrosinistra fin dalla nascita della Repubblica. .

PREFERENZE LEGA RAVENNA CON ANCISI: I POSSIBILI ELETTI IN CONSIGLIO COMUNALE

Per avere invece i nomi dei 32 consiglieri eletti a Ravenna occorrerà attendere la giornata di domani, con l’incrocio delle preferenze e del numero di seggi assegnati alle singole liste: quando però mancano solo 2 sezioni da scrutinare, i risultati delle Comunali 2025 non lasciano grandi interpretazioni a Ravenna. La Lega di Ancisi può comunque sperare di entrare in Consiglio Comunale anche se le speranze di avere una folta rappresentanza si sono scontrate con i dati delle urne.

Se infatti il Pd di Barattoni avrà la piena maggioranza nel Palazzo comunale di Ravenna, la Lega resterà all'opposizione con un numero limitato di consiglieri eletti vista la concorrenza di FdI (unico partito che ha fatto meglio del Carroccio tra gli sconfitti), FI e la lista Viva Ravenna (sempre a sostegno di Grandi). Osservando dunque le preferenze con i nomi dei più votati – fornita dal Comune di Ravenna – i potenziali eletti Lega a Ravenna 2025 restano in questa ristretta rosa di nomi: Gianfranco Spadoni (251 preferenze), Luca Cacciatore, Elena Marin