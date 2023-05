ELETTI LEGA SIENA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CONSIGLIERI ELETTI LEGA A SIENA: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

Con la vittoria del Centrodestra di Nicoletta Fabio nei risultati del ballottaggio delle elezioni comunali 2023 di Siena, saranno ben 2 i consiglieri eletti della Lega nel nuovo Consiglio comunale cittadino. Il dato relativo al successo della coalizione infatti è passato dal 30,51 per cento del primo turno al 52,16 per cento del secondo turno, a discapito della sfidante del Centrosinistra Anna Ferretti, che ha raccolto il 47,84 per cento delle preferenze.

ELETTI LEGA VICENZA SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

Dei 32 seggi disponibili al Consiglio Comunale di Siena dunque ne dovrebbero essere eletti 20 in quota Centrodestra (11 FdI, 5 Nicoletta Fabio Sindaco, 2 Lega, 2 FI-UDC-NPSI), 8 per il Centrosinistra (5 Pd, 2 Anna Ferretti Sindaco), 1 per Polo Civico, 1 a Per Siena, 1 per Sena Civitas, 1 per Massimo Castagnini Sindaco e 1 per Emanuele Montomoli Sindaco. Di seguito i nomi ufficiosi dei 2 consiglieri eletti della Lega a Siena (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni) in virtù delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023: Massimo Bianchini con 303 preferenze e Orazio Peluso con 163 preferenze.

ELETTI LEGA ANCONA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

Risultati e affluenza Elezioni Comunali 2023 – Diretta live ballottaggi: capoluoghi – Toscana – Comuni sopra 15mila abitanti. Primo turno Sicilia – Sardegna

IPOTESI CONSIGLIERI ELETTI LEGA ALLE ELEZIONI COMUNALI SIENA 2023

Chi e quanti saranno gli eletti in lista Lega? Siamo in attesa dei risultati definitivi del ballottaggio alle elezioni comunali Siena 2023 ma è già possibile iniziare ad analizzare le prime ipotesi concrete di consiglieri eletti in base alle preferenze raccolte nel primo turno di queste amministrative. Il partito di Matteo Salvini si è schierato con gli alleati di centrodestra e alcune liste civiche al fianco della candidata Nicoletta Fabio.

ELETTI LEGA BRINDISI SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista, voti preferenze

La candidata di centrodestra ha ottenuto il 30,51 per cento al primo turno, attestandosi al primo posto. Al ballottaggio dovrà vedersela con la rivale di centrosinistra Anna Ferretti, ferma al 28,75 per cento. La lista più votata dell’alleanza di Cdx è risultata essere quella di Fratelli d’Italia con il 14,80 per cento, seguita dalla civica Siena in tutti i sensi con il 6,81 per cento. Terza piazza per la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini ha ottenuto il 3,87 per cento. Infine Forza Italia-Udc-Liberali e riformisti Npsi con il 3,28 per cento e Movimento civico senese con l’1,33 per cento.

VOTI LEGA ELEZIONI COMUNALI SIENA 2023: RISULTATI PREFERENZE PRIMO TURNO

In caso di vittoria del centrodestra, i seggi eletti nel prossimo Consiglio comunale di Siena sarebbero in tutto 20: 2 di questi di questi andrebbero ai candidati della lista della Lega. In base ai voti delle preferenze ottenute al primo turno, i consiglieri eletti sarebbero Massimo Bianchini con 303 preferenze e Orazio Peluso con 163 preferenze. In caso di vittoria del centrosinistra, invece, il partito guidato da Matteo Salvini porterebbe in Consiglio comunale solo un candidato: ovviamente parliamo di quello con più preferenze, ovvero Massimo Bianchini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA