Eletti Lega Siena voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

PREFERENZE CANDIDATI LEGA E IPOTESI ELETTI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI SIENA 2023

Sarà necessario il secondo turno per eleggere il nuovo primo cittadino di Siena: al primo turno delle elezioni comunali 2023 nessuno ha raggiunto la soglia necessaria del 50 per cento più uno. Al ballottaggio si sfideranno la candidata di centrodestra Nicoletta Fabio (30,51 per cento) e la candidata di centrosinistra Anna Ferretti (28,75 per cento). La Lega ha sostenuto la candidatura di Nicoletta Fabio ma il contributo è stato inferiore alle attese: il Carroccio di Matteo Salvini ha raccolto appena il 3,87 per cento, pari a 979 voti.

Per delineare l’effettivo numero di seggi in Consiglio comunale sarà necessario attendere il risultato del secondo turno, con il premio di maggioranza destinato al vincitore del ballottaggio. Ma è possibile iniziare a individuare chi sicuramente entrerà in Consiglio grazie al numero di preferenze collezionate. Per quanto riguarda la Lega, in caso di vittoria di Nicoletta Fabio saranno due i consiglieri eletti: i più votati Massimo Bianchini e Orazio Peluso. In caso di vittoria di Anna Ferretti, invece, spazio in Consiglio comunale per il solo Massimo Bianchini. (Aggiornamento di MB)

CANDIDATI CONSIGLIERI LEGA ALLE ELEZIONI COMUNALI SIENA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Siena 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per la Lega di Matteo Salvini a sostegno della candidata sindaca Nicoletta Fabio, sostenuta dal centrodestra unito e da altre liste civiche. In totale sono 30 i candidati del Carroccio, con capolisti Massimo Bianchini, Francesco Mastromartino e Davide Dore,

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista Lega: Massimo Bianchini, Francesco Mastromartino detto Mastro, Davide Dore, Maria Concetta Raponi, Orazio Peluso, Antonio Saragosa, Giulia Salvini, Paola Paffetti, Francesco Bombesi, Chiara Panti, Marta Magrini, Romana Bombonato, Sheila Soprani, Laura Baldi, Luca Berardinelli, Maria Beatrice D’Andrea, Silvia Mostacci, Cesare Polvanesi, Nilo Valenti, Leonardo Brandi, Antonella Catignani, Cristian Bernini, Zaklina Salvadori, Moira Ciuffetti, Roberto Caroti, Massimo Signorini, Carlo Rettori, Andrea Pinzuti, Giorgia Casalino, Giovanni Costa.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA NELLE COMUNALI SIENA 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Siena nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, la Lega spera di confermare se non superare le cifre di cinque anni fa. Il Carroccio insieme agli alleati di centrodestra sostenne la candidatura di Luigi De Mossi, arrivato secondo al primo turno con il 24,24 per cento ma vittorioso al ballottaggio contro il candidato di sinistra Bruno Valentini. Per quanto riguarda i risultati del primo turno, la Lega si attestò come prima forza della coalizione a sostegno di De Mossi con il 9,04 per cento per un totale di 2.237 voti. Grazie al successo del secondo turno, la Lega si assicurò ben otto seggi in Consiglio comunale: eletti Paolo Benini, Massimo Bianchini, Davide Dore, Anna Masignani, Francesco Mastromartino, Andrea Piazzesi, Eleonora Raito, Paolo Salvini.

