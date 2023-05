Eletti Lega Sondrio, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

CONSIGLIERI LEGA ELETTI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI SONDRIO 2023

La “sconfitta” interna della Lega nel “derby” con FdI viene riscattata dalla vittoria finale nei risultati delle Elezioni Comunali 2023 a Sondrio: il trionfo di Mario Scaramellini vede confermare la piena maggioranza del Centrodestra per seggi eletti nel prossimo Consiglio Comunale. Dei 20 in quota Cdx, la Lega occuperà 3 seggi con altrettanti candidati eletti dopo la vittoria al primo turno del 14-15 maggio: battuta in preferenze dalla lista civica Sondrio Viva! a sostegno del candidato del Centrodestra, e da Fratelli d’Italia, la lista Lega Salvini per Scaramellini ottiene buoni risultati riuscendo a finire davanti a Forza Italia e battuto da FdI per soli 21 voti.

Nel 57,86% finale di Scaramellini sindaco, spicca così il 9,8%% ottenuto dagli eletti della Lega (921 preferenze), battuti dal 21,64% della civica a sostegno di Scaramellini e dal 10,08% di Fratelli d’Italia. Dei 20 seggi eletti in quota maggioranza per la seconda giunta consecutiva del Centrodestra, 8 i consiglieri per Sondrio Viva!, 3 per FdI, Lega e Popolari Retici, 2 per Sondrio Liberale e 1 per Forza Italia. Ecco qui di seguito i nomi e le preferenze raccolte dai 3 consiglieri eletti per lista Lega per Scaramellini sindaco:

Maurizio Piasini (123 preferenze)

Barbara Paola Dell’Erba in Pruneri (100)

Lorena Rossatti (92)

LISTA LEGA SONDRIO, CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2023

Primi tra i candidati consiglieri non eletti in quota Lega nei risultati Elezioni Comunali a Sondrio – e dunque in odore di ripescaggi qualora i leghisti eletti dovessero entrare in giunta comunale – sono Giuseppe Della Cagnoletta con 80 preferenze ottenute e Maria Silvana Cattaneo con 48, pari merito con Andrea Zoia. La Lega si ritrova da prima lista in Comune a terza, dietro a Sondrio Viva! e FdI, rispetto alle Elezioni Amministrative 2018 quando il Carroccio prese 1466 preferenze per il 15,04% complessivo (che fruttò 7 seggi totali).

Ecco qui di seguito la lista completa dei candidati consiglieri con lista Lega per Scaramellini sindaco (qui invece tutti i voti con le preferenze ottenute, ndr): Galli Arnaldo, Piasini Maurizio, Rossatti Lorena, Dell’Erba in Pruneri Barbara Paola, Cattaneo Maria Silvana, Della Cagnoletta Giuseppe, Massimilla Monica, Parolo Daniela, Varisto Tiziano, Zoia Andrea, Cabello Christian, Colombera Marco, Curato Marco, Dacrema Valentino, De Bernardi Stefania, Dura Cristina Maria, Fabris Luciano detto Lupo, Fendoni Silvia, Fortini Nazzaro, Franceschini Andrea, Galli Monica, Guicciardi Giorgio, Iulia Franco, Marchionni Antonella, Mostachetti Giovanni, Nalin Pietro, Negri Eliana, Raschetti Aldo, Romeri Daria, Scardino Federica, Tibi Mauro, Viola Alessandra.

