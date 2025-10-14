Chi sono gli eletti della Lega in Toscana dopo le Elezioni Regionali 2025? Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio con Tomasi

TONFO LEGA IN TOSCANA: LA “FORMULA” VANNACCI NON HA SFONDATO, SOLO 1 CONSIGLIERE ELETTO

Appena 1 seggio tra gli eletti Lega in Consiglio Regionale Toscana: al di là del passo indietro netto e prevedibile rispetto agli 8 consiglieri ottenuti nella giunta precedente, è la “scommessa” di candidati legati al movimento del generale Vannacci – vicesegretario della Lega – a non aver portato i voti necessari per una presenza massiccia del Carroccio nel prossimo Consiglio guidato dal Presidente rieletto Eugenio Giani.

La sconfitta del Centrodestra di Tomasi nei risultati finali delle Elezioni Regionali Toscana 2025 pesa anche in termini di seggi per la Lega, dato che sui 16 totali solo 1 sarà rappresentato da un consigliere di Salvini, tra l’altro proveniente dal listino regionale bloccato di cui solo Lega e Pd hanno usufruito in questa tornata elettorale.

Ad essere eletto è Massimiliano Simoni, uomo di Vannacci in Regione Toscana, tagliando però fuori ex consiglieri e candidati storici del Carroccio a livello locale, dopo che già Ceccardi e Giovanni Galli erano stato esclusi già dalle liste: come lamenta il capogruppo Lega a Viareggio, Alessandro Santini, «è stato distrutto un partito in Toscana per regalare un posto agli amici di Vannacci». I numeri del resto, al di là dell’astensione, sono chiari: la Lega ottiene solo 55mila preferenze, il 4,38% complessivo, a confronto dei 353mila raccolti cinque anni fa dall’attuale europarlamentare leghista, ex sindaca di Cascina. (A cura di Niccolò Magnani)

VERSO ELETTI LEGA TOSCANA, CHI SONO I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI 2025

La caccia alla “rossa” Toscana è partita per la Lega, la cui missione alle Elezioni Regionali Toscana 2025 è duplice: riuscire a strappare la regione al centrosinistra e confermare, se non incrementare, la propria presenza nel Consiglio regionale. I risultati mostreranno gli eletti Lega Toscana tra i candidati consiglieri e se faranno parte della compagine di maggioranza o all’opposizione.

Alle Elezioni Regionali Toscana 2025, la Lega ha presentato una lista ampia di candidati distribuiti in tutte le circoscrizioni toscane. A guidare il partito nel listino bloccato figura Massimiliano Simoni, che è anche capolista nel collegio di Lucca.

IL CASO BARDELLI

Nella Lega però è scoppiato il caso Roberto Bardelli, perché, in vista delle elezioni regionali in Toscana, la Commissione parlamentare Antimafia lo ha individuato come “impresentabile”. In corsa nel collegio aretino per la lista Lega Salvini Toscana Popolo della Famiglia, avrebbe violato il Codice di autoregolamentazione delle candidature, che esclude chi è stato condannato anche in primo grado per reati di corruzione.

Come ricostruito dai media locali, Bardelli è stato condannato due anni fa per corruzione a un anno di reclusione, con pena sospesa, ma la difesa ha presentato appello, con udienza fissata per il prossimo 22 dicembre. Nel frattempo, il reato è stato dichiarato prescritto. Prima della candidatura, Bardelli ha chiesto al tribunale di Arezzo il certificato del casellario giudiziale, risultando privo di carichi pendenti.

Sulla base di tale documentazione, la Lega ha confermato la sua idoneità. Dopo la notizia, il candidato ha espresso sorpresa per la segnalazione della Commissione, sottolineando di aver ricevuto garanzie ufficiali sulla sua eleggibilità.

CHI SONO I CANDIDATI CONSIGLIERI DEL CARROCCIO

A Firenze 1 la lista della Lega comprende Antonia Pitasi, Eleonora Di Vona, Guglielmo Mossuto, Salvatore Sibilla, Francesca Lorenzi, Franca Innocenti, Tommaso Villa e Gualberto Carrara. Sempre nell’area fiorentina, per Firenze 2, sono candidati Giorgio Vari, Lavinia Starnotti, Silvio Pittori, Eva Silei, Rommel Albertazzi ed Elisabetta Sammicheli, mentre per Firenze 3 la lista è composta da Ilaria Valeri, Susi Giglioli, Marco Cordone e Angelo Fiore.

Nel collegio di Firenze 4, invece, corrono Luca Scala, Roberto Abate, Letizia Carcione e Manuela Bogazzi. Passando alla circoscrizione di Massa Carrara, i nomi in lista sono quelli di Elisabetta Alberti, Michela Bertelloni, Andrea Tosi e Roberto Malaspina.

Per la provincia di Siena si presentarono Tiziana Pellegrini, Stefano Giorni, Moreno Giardini, Anna Maria Chiantini, Elisabetta Amidei e Luca Vannocci. A Grosseto la squadra è composta da Elisa Brinchi Giusti, Maria Rosaria De Lucia, Andrea Vasellini ed Emanuele Baroli.

Nella circoscrizione di Lucca, accanto al capolista Massimiliano Simoni, corrono Michela Stefani, Vittoria Polacci, Luigi Pellegrinotti, Salvadore Bartolomei, Tatiana Gliori, Annamaria Frigo e Ugo Lunardi. A Pistoia, i candidati sono Giovanni Testai, Katia Gherardi, Giancarlo Noci, Silvia Pellegrini, Alessio Bartolomei e Cinzia Cerdini.

A Pisa, la lista include Flavio Baldi, Romano Nieri, Elena Meini, Angelo Ciavarrella, Maria Grazia Bellomini, Guendalina Fontanelli, Paola Poldaretti e Giorgio Petralli. Ad Arezzo, i candidati sono Gemma Peri, Roberto Bardelli, Federico Rossi, Valeria Soldani, Marika Cerboni, Cristiano Romani, Daniela Daveri e Dante Moretti.

Nella provincia di Livorno, la lista comprende Andrea Forti, Federico Pazzaglia, Tarita Tani, Francesca Bianchi, Carlo Ghiozzi, Laura Petreccia, Valeria Gamberini e Roberto Biasci. A Prato, i candidati sono Cecilia Casentini, Luis Micheli Clavier, David Carlesi, Letizia Faggi, Viola Stefanacci e Claudiu Stanasel.

ELETTI LEGA TOSCANA ALLE REGIONALI DEL 2020

Alle Elezioni Regionali in Toscana di cinque anni fa la Lega, che candidava Susanna Ceccardi, con oltre 353 mila voti ottenne il 21,78%, confermandosi il partito trainante dello schieramento di centrodestra, visto che fu la lista più votata all’interno della coalizione.

Nonostante la sconfitta della Ceccardi contro il candidato del centrosinistra Eugenio Giani, la Lega riuscì a portare a casa un bottino rilevante in termini di rappresentanza nel Consiglio regionale, visto che conquistò 8 seggi, su un totale di 14 attribuiti a tutta la coalizione di centrodestra.

I seggi vennero ripartiti tra i vari collegi del territorio toscano: a Firenze furono eletti Giovanni Galli ed Elisa Tozzi, da Lucca entrò in consiglio Elisa Montemagni, Elena Meini da Pisa, Marco Landi da Livorno, Luciana Bartolini da Pistoia e Andrea Ulmi da Grosseto.