Eletti Lega Treviso, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

CONSIGLIERI LEGA ELETTI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI TREVISO 2023

Si conferma con ottimi risultati anche nelle Elezioni Comunali 2023 a Treviso la lista della Lega di Salvini, a sostegno del leghista Mario Conte appena rieletto sindaco per i prossimi 5 anni: sono in tutto 6 i consiglieri eletti nelle file della Lega nel prossimo Consiglio Comunale, battuti solo dalla lista civica del sindaco Conte e meglio degli altri partiti di Centrodestra.

Nel 64,70% di preferenze finali (22958 voti totali) per Conte rieletto sindaco di Treviso, spicca il 17,29% ottenuto dalla Lega, battuta solo dalla lista Mario Conte Sindaco al 30,23%: dei 30 seggi complessivi, vengono eletti 20 in quota Centrodestra di cui 8 per la lista civica, 6 Lega, 4 FdI e 1 solo eletto nelle file di Forza Italia-Coraggio. Ecco qui di seguito i nomi e le preferenze raccolte dai 6 consiglieri eletti per lista Lega per Mario Conte sindaco:

Riccardo Barbisan (447 preferenze totali)

Sandro Zampese (377)

Christian Schiavon (352)

Nicola Torresan (159)

Riccardo Scottà (145)

Claudia Tronchin (139)

LISTA LEGA TREVISO, CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2023

Primi tra i candidati consiglieri non eletti in quota Lega nei risultati delle Elezioni Comunali a Treviso – e dunque in procinto di possibili ripescaggi qualora i leghisti eletti dovessero entrare in giunta comunale – sono Roberto Borsato, 136 preferenze, Margherita Conte 123 e Benedetta Ippolita Lolli 121. La Lega si ritrova da prima lista in Comune a seconda, dietro alla lista civica per Mario Conte, rispetto alle Elezioni Amministrative 2018 quando il Carroccio prese 7483 preferenze per il 19,54% complessivo (che fruttò 8 seggi totali).

Ecco qui di seguito la lista completa dei candidati consiglieri con lista Lega per Mario Conte sindaco (qui invece tutti i voti con le preferenze ottenute, ndr): Riccardo Barbisan, Andrea Beraldo, Fiorenza Bonora, Luigi Borrelli, Roberto Borsato, Franco Ciprandi, Margherita Conte, Enrico D’Alto, Ivana De Marco, Stefano Ferretton, Benedetta Ippolita Lolli, Guerino Mancini, Michele Montagner, Emanuela Pasqualin, Enrico Pezzato, Patrizia Sartoretto, Giacomo Savi, Christian Schiavon, Riccardo Scottà, Marinella Socal, Marco Tonellato, Nicola Torresan, Stefano Trevisan, Claudia Tronchin, Silvia Voltarel, Sandro Zampese, Daniela Zanco, Samuele Zavan, Gioia Zorzi, Anna Cristina Andreatta, Enio Borracelli, Paolino Calzavara.

