ELETTI LEGA UDINE, VOTI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI/ Seggi lista e nomi consiglieri

CONSIGLIERI ELETTI LEGA ALLE ELEZIONI COMUNALI UDINE 2023 CON FONTANINI CANDIDATO SINDACO

Sconfitto al fotofinish il sindaco uscente della Lega Pietro Fontanini al ballottaggio delle Elezioni Comunali Udine 2023, di conseguenza calano i seggi dei consiglieri eletti in quota Lega nel prossimo nuovo Consiglio Comunale cittadino: ribaltati i risultati del primo turno dove invece il Centrodestra era riuscita a sfiorare la vittoria immediata. Con Alberto Felice De Toni eletto sindaco invece la coalizione a sostegno di Fontanini viene notevolmente ridimensionata: 4 i consiglieri in quota FdI, 3 per Identità Civica e Lega, 1 2 per Lista Fontanini e 1 in quota Forza Italia.

«Ringraziando Fontanini per quanto fatto, con impegno e passione, in questi cinque anni alla guida del comune di Udine, auguro buon lavoro al neo-eletto sindaco De Toni che avrà l’onore di governare la città», è il commento del Presidente di Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Saranno solo 3 per l’appunto i consiglieri eletti a Udine in quota Lega, ecco qui di seguito i nomi:

Andrea Cunta

Alessandro Ciani

Francesca Laudicina

VOTI LISTA LEGA ELEZIONI COMUNALI UDINE 2023: DATI PREFERENZE

I risultati del ballottaggio per le Elezioni Comunali Udine 2023 hanno visto De Toni eletto sindaco con il 52,85% delle preferenze contro il 47,15% del sindaco uscente del Centrodestra, Pietro Fontanini: al primo turno la Lega fu il secondo partito più votato della coalizione con il 9,92% (frutto di 3307 preferenze raccolte), dietro solo al 14,24% di Fratelli d’Italia.

Il candidato più votato nelle preferenze Lega – e primo dei 3 consiglieri eletti in Consiglio – fu Andrea Cunta con 158 preferenze, davanti ai 155 di Alessandro Ciani e i 132 di Francesca Laudicina: prima dei “non eletti” ella Lega Maurizio Franz con 118 voti, 97 quelli per Agostinelli e 89 per Elisabetta Marioni in Candolini. Qualora avesse vinto Fontanini i risultati del ballottaggio a Udine ecco che i consiglieri per la Lega sarebbero stato 5 totali.

