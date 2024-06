Eletti Lega Vercelli, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Scheda

RISULTATI PREFERENZE LEGA VERCELLI AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Elezioni Comunali 2024 Vercelli, i risultati al primo turno della Lega sono stati buoni, con una percentuale raggiunta del 8,66% di tutti i voti. Tuttavia il partito ha perso consensi rispetto al passato, visto che nel 2019 era stato il più votato tra quelli del centrodestra. Ora la stessa coalizione che sostiene il candidato sindaco Roberto Scheda dovrà raggiungere un’ampia maggioranza al ballottaggio per sapere effettivamente quanti seggi saranno assegnatio. Tutto infatti dipenderà dal sindaco che sarà confermato in base ai voti. Il risultato, che rimane provvisorio quindi è rimasto questo dopo il primo spoglio del 10 giugno: Roberto Scheda con la coalizione di centrodestra al 37,8% e l’avversario sostenuto dal centrosinistra Gabriele Bagnasco al 25,6%.

Pertanto occorrerà attendere il conteggio derivato risultati definitivi del ballottaggio che si terrà il prossimo 23 e 24 giugno per sapere i nomi degli eletti con la Lega a Vercelli e chi effettivamente entrerà in Consiglio Comunale. Dalle proiezioni, che sono state fatte su base ipotetica, in caso di vittoria di Scheda a FdI andranno 10 seggi, 6 andrebbero invece a Forza Italia e 4 alla Lega: in questo modo i consiglieri eletti in casa Lega a Vercelli sarebbero Paolo Campominosi, Giovanni Fortuna, Maurizio Tascini e Umberto Balocco. In caso contrario, se vincesse Bagnasco, invece alla Lega di Salvini spetterebbe un solo seggio tra gli eletti a Vercelli nelle opposizioni, ovvero il più votato nelle preferenze al primo turno delle Elezioni Comunali 2024, Campominosi.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA ALLE ELEZIONI VERCELLI 2019

Sono attesi i risultati finali dell ballottaggio per conoscere quale sarà il nuovo sindaco e i consiglieri eletti Lega a Vercelli. Per uno sguardo al passato, sull’andamento dei partiti, alle Elezioni Comunali nel 2019, la Lega è scesa nelle preferenze. Alla precedente edizione invece ottenne un ottimo risultato, arrivando al primo posto nella coalizione di centrodestra.

Il partito di Salvini infatti era stato tra i più votati con una percentuale del 25% già al primo turno raggiungendo anche quota 12 seggi e dunque anche il maggior numero di consiglieri eletti in Amministrazione Comunale. Il candidato, ora uscente Andrea Corsaro aveva vinto raggiungendo il 54,8% al ballottaggio facendo quindi tornare la città ad essere governata da un sindaco di centrodestra . Mentre l’avversaria Maura Forte con la relativa lista civica e sostenuta anche dal PD e da Italia in Comune era rimasta dopo lo spoglio finale al 45,2%.

