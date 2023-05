ELETTI LEGA VICENZA SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CONSIGLIERI ELETTI LEGA A VICENZA: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

Sconfitto il Centrodestra di Francesco Rucco al ballottaggio delle Elezioni Comunali 2023 a Vicenza e ko anche la lista della Lega che ottiene 1 solo consigliere tra gli 11 eletti in quota Centrodestra dopo i risultati delle Amministrative giunti oggi pomeriggio. Va detto come però Vicenza sia di fatto l’unica sconfitta per il Centrodestra nei risultati dei capoluoghi al voto in questi ballottaggi: il Centrodestra ottiene esattamente 500 voti in meno alle urne per il ballottaggio consegnando così Vicenza ad altri 5 anni di guida Pd-Terzo Polo con il sindaco eletto Giacomo Possamai.

Dei 32 seggi eletti in Consiglio Comunale di Vicenza, vengono eletti 20 consiglieri in quota Centrosinistra (7 Pd, 6 Possamai Sindaco, 3 Da Adesso in Poi Vinova, 2 Alleanza Verdi-Sinistra, 1 Terzo Polo, 1 Lista Tosetto), 11 il Centrodestra di Rucco (7 Rucco Sindaco, 2 Fratelli d’Italia, 1 Lega, 1 FI); eletto consigliere il candidato sconfitto Francesco Rucco. Solo 1 tra i consiglieri eletti a Vicenza è in quota Lega, ovvero Jacopo Maltauro (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni, ndr), forte delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023. (agg. di Niccolò Magnani)

IPOTESI CONSIGLIERI ELETTI LEGA ALLE ELEZIONI COMUNALI VICENZA 2023

Chi e quanti saranno gli eletti in lista Lega? In attesa dei risultati definitivi del ballottaggio alle Elezioni Comunali Vicenza 2023, è possibile analizzare gli scenari con i consiglieri eletti in base alle preferenze ottenute nel primo turno delle Amministrative: il Carroccio guidato da Matteo Salvini si ritrova terza lista in casa centrodestra alle spalle della lista civica Rucco Sindaco e di Fratelli d’Italia a sostegno del candidato primo cittadino Francesco Rucco.

Staccato di due punti percentuali dal rivale di sinistra Giacomo Possamai, il candidato di centrodestra Francesco Rucco ha raccolto il 44,06 per cento al primo turno. La lista più votata è stata la civica Rucco sindaco con il 24,03 per cento, seguita da quella di Fratelli d’Italia con il 10,02 per cento. Come anticipato, terzo posto per la Lega con il 6,43 per cento. Infine, Forza Italia con il 3,41 per cento. Il Carroccio ha ottenuto un totale di 2.850 preferenze: il partito di Salvini potrà portare 3 consiglieri eletti qualora Rucco riuscisse a vincere il ballottaggio. Dovesse vincere Possamai, sarebbe solo uno il seggio disponibile.

VOTI LEGA ELEZIONI COMUNALI VICENZA 2023: RISULTATI PREFERENZE PRIMO TURNO

In caso di vittoria del centrodestra, i seggi eletti nel prossimo Consiglio comunale di Vicenza sarebbero in tutto 20: 3 di questi andrebbero ai candidati della lista della Lega. In base ai voti delle preferenze ottenute al primo turno, ecco qui di seguito i potenziali nomi dei consiglieri eletti in quota Carroccio:

Jacopo Maltauro con 371 preferenze

Cristina Tolio con 341 preferenze

Matteo Celebro con 254 preferenze

In caso di vittoria del centrosinistra invece sicuro del seggio in Consiglio comunale sarebbe solo uno.

