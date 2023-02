Eletti Lega, voti preferenze Elezioni Lazio 2023/ Nomi consiglieri e seggi lista

VOTI LISTA LEGA ELEZIONI REGIONALI LAZIO 2023: PRIMI DATI PREFERENZE

I risultati delle Elezioni Regionali 2023 nel Lazio non sono ancora definitivi, quindi non sono disponibili al momento dati ufficiali sugli eletti Lega. Lo spoglio è ancora in corso, ma la vittoria del centrodestra è acclarata. Nella coalizione c’è sicuramente soddisfazione, ma c’è anche amarezza nella Lega per un risultato inferiore rispetto alla tornata precedente. Con 3.218 sezioni scrutinate su 5.306 il partito di Matteo Salvini è al 6,82% per 56.697 voti.

Eletti FdI, voti preferenze Elezioni Lazio 2023/ Nomi consiglieri e seggi lista

Con i dati definitivi in arrivo e i risultati ufficiali da attendere per avere un’idea precisa e puntuale di seggi e consiglieri eletti, possiamo fare una panoramica della situazione nelle singole circoscrizioni in cui sono suddivise le Elezioni Regionali Lazio 2023. Per quanto riguarda quella di Roma (147 sezioni su 3.792): 1.040 voti per Cangemi Giuseppe Emanuele detto Pino, 790 per Cartaginese Laura Detta Laura. Circoscrizione Frosinone (228 sezioni su 498): 1.432 voti a Pasquale Ciacciarelli, 475 per Andrea Amata. Ora Latina (103 sezioni su 511): 192 voti per Antonio Di Rocco, 116 per Patrizia Fanti. Circoscrizione Rieti (114 sezioni su 210): 3.639 voti per Mariano Calisse, 556 per Sara Principessa. Infine, Viterbo (133 sezioni su 295): 439 voti per Elisa Cepparotti, 260 per Carlo Pellegrini.

Eletti Lega, voti preferenze Elezioni Lombardia 2023/ Nomi consiglieri e seggi lista

. Risultati Elezioni Regionali 2023: Lombardia e Lazio – Voti liste e seggi: Lombardia e Lazio

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI LEGA ALLE ELEZIONI LAZIO 2023

L’obiettivo della Lega in queste Elezioni Regionali Lazio 2023 è quello di capitalizzare maggiormente voti e preferenze rispetto a cinque anni fa: in attesa dei risultati definitivi sui consiglieri eletti, ecco quali erano i nomi in campo per la lista Lega di Matteo Salvini a sostegno del candidato Presidente in quota Centrodestra Francesco Rocca. A distanza di 5 anni dopo la sconfitta cocente di Stefano Parisi contro Nicola Zingaretti, l’occasione di una coalizione di recente vincitrice alle Elezioni Politiche è piuttosto ghiotta per Salvini & co.

Attilio Fontana candidato Presidente Centrodestra/ Regionali Lombardia 2023: chi è, liste

Nella lista dei candidati consiglieri che aspirano ad un posto nel nuovo Consiglio regionale vi sono molti nomi già presenti alle precedente Elezioni Regionali: dal capogruppo Orlando Tripodi fino al consigliere in carica come Daniele Giannini. Altri nomi noti restano quelli di Giusepe Cangemi, Laura Cartaginese, Pasquale Ciacciarelli, Paolo Della Rocca ma anche dell’ex CasaPound Mauro Antonini, entrato un anno fa nella Lega. Ecco qui di seguito la lista dei candidati alle Elezioni Regionali Lazio 2023 in quota Lega, suddivisi per le 5 circoscrizioni provinciali:

– Lega Roma: Cangemi Giuseppe Emanuele, Cartaginese Laura, Della Rocca Paola, Giannini Daniele, Ballico Daniela, Bonini Marco, Bruognolo Tonj Junior, De Carolis Catia, Di Paolo Emanuela, Federici Eugenia, Fanuli Eloisa, Leopardi Giorgio, Pavoncello Angelo, Antonini Mauro, Baldassarri Alessandra, Baldini Stefano, Bassi Giampaolo, Berishvili Liana, Borelli Alessandro, Cosolo Helga, Della Cortiglia Maria Teresa, Di Lorenzo Mariacristina, Felici Roberta, Francia Fabiola, Fucile Antonio, Laganà Bruno, Mangiò Giuseppa, Papparella Luigi Giovanni, Renzi Cinzia, Scali Salvatore, Siciliano Luca, Teatini Alessandra.

– Lega Rieti: Calisse Mariano, Principessa Sara.

– Lega Viterbo: Bartolini Emanuela, Cepparotti Elisa, Ciocchetti Edoardo, Pellegrini Carlo.

– Lega Latina: Tripodi Orlando detto Angelo, Carnevale Massimiliano, Di Rocco Antonio, Fanti Patrizia, Felicetti Federica, Norcia Sara.

– Lega Frosinone: Ciacciarelli Pasquale, Amata Andrea, Chiappini Francesca detta Scaccia, Corsi Marco, Di Ruscio Veronica, Rossi Maria Veronica.

Elezioni Regionali 2023: risultati ed eletti Lombardia – risultati ed eletti Lazio

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA NELLE REGIONALI LAZIO 2018

In attesa di conoscere gli esatti dati sulle preferenze recuperate dalla Lega in queste Elezioni Regionali Lazio 2023, ecco quali furono i risultati del Carroccio per i consiglieri eletti nel voto del 2018 che vide il secondo mandato consecutivo per il Centrosinistra di Nicola Zingaretti. Al 32,9% del Governatore poi segretario Pd rispose la coalizione del Centrodestra con Parisi, fermatisi al 31,2% dopo la lunga campagna elettorale: la Lega di Salvini divenne la seconda lista nel Lazio nell’alveo del Centrodestra.

252mila voti con il 10% delle preferenze totali consegnarono alla Lega 4 seggi sui 26 totali eletti per l’opposizione nel nuovo Consiglio regionale giunto fino ad oggi. Ecco i 4 consiglieri regionali eletti nelle Elezioni Regionali Lazio 2018: Daniele Gianni, Laura Corrotti, Enrico Cavallari (Roma); Orlando Angelo Tripodi (Latina).











© RIPRODUZIONE RISERVATA