Eletti Lega, voti preferenze Elezioni Regionali Trentino Alto Adige/ Seggi e nomi consiglieri Trento-Bolzano

ELETTI LEGA ALTO ADIGE, VOTI DI LISTA IN TRENTINO: I PRIMI RISULTATI DELLE ELEZIONI

Con lo spoglio concluso a Bolzano e verso il termine a Trento, i risultati delle Elezioni Regionali Trentino Alto Adige iniziano a dare le prime sentenze sulla posizione della Lega tra eletti e delusioni, con una situazione diametralmente opposta tra Bolzano e Trento. Nel nuovo Consiglio Provinciale di Bolzano il Carroccio avrà solo un rappresentante eletto, tra l’altro neanche iscritto alla Lega: il 3% raggiunto da Salvini alle Elezioni provinciali di Bolzano è un netto crollo rispetto al 11,1% raggiunto 5 anni fa.

Uno solo sarà dunque il consigliere per la Lega fra gli eletti in Alto Adige, ovvero il sindaco di Laives Christian Bianchi: durissimo il commento dell’assessore leghista uscente Massimo Bessone, «La Lega è un ideale, la Lega è federalismo e autonomia. Purtroppo questi valori molto alti sono stati mal interpretati e sono stati fatti troppi personalismi qui in Alto Adige». Situazione invece opposta in Trentino dove lo scrutinio è ancora in corso ma dove la Lega ottiene il 13,02% delle preferenze rimanendo il primo partito nel Centrodestra e il secondo nella provincia di Trento dietro al Pd. Trionfa il leghista Maurizio Fugatti, rieletto Presidente del Consiglio Provinciale del Trentino con oltre il 51% delle preferenze. Si attendono i risultati nelle prossime ore per capire quali saranno i seggi per i consiglieri eletti tra le file della Lega a Trento.

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI LEGA ALLE ELEZIONI TRENTINO ALTO ADIGE 2023

In attesa dei risultati definitivi tra seggi ed eletti dopo le Elezioni Regionali in Trentino Alto Adige – che, come noto, si “dividono” nelle Elezioni Provinciali di Trento e le medesime a Bolzano – è sulla Lega di Matteo Salvini che si concentrano le maggiori attenzioni dopo una campagna elettorale tutta incentrata sul sostegno e la continuità del Governatore del Carroccio Maurizio Fugatti. Si è scelto infatti di presentare una lista unica “Lega Fugatti Presidente” per correre tanto al Consiglio Provinciale di Trento quanto poi, automaticamente, per il Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige.

Presenti in campagna elettorale sul territorio dal leader Salvini ai Governatori di Veneto e Friuli Venezia Giulia – rispettivamente, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga – la lista per Fugatti punta dritto alla conferma come maggioranza in Consiglio, cercando anche di vincere la sfida interna al Centrodestra come lista più votata su Forza Italia e Fratelli d’Italia. Ecco dunque qui di seguito tutti i nomi dei candidati consiglieri della Lega alle Elezioni Regionali Trentino Alto Adige 2023:

– lista Lega Fugatti Provincia Trento (34 candidati)

Giulia Zanotelli

Mirko Bisesti

Stefania Segnana

Roberto Failoni

Mara Dalzocchio

Roberto Paccher

Martina Loss

Alessandro Savoi

Roberta Baggia

Devid Moranduzzo

Denis Paoli

Natasha Cellana

Gianluca Cavada

Sandra Matuella

Willy Angeli

Martina Nogara

Mario Bianco

Mirella Piazzi

Gianni Festini Brosa

Deborah Pisoni

Giuseppe Filippin

Michela Porciani Gozzer

Carlo GiovanniniKetty Rubino

Paolo Ianes

Silvana Scarabello Vettore

Roberto Lanza

Maria Rosa Scarpolini

Luigi Masato

Linda Tamanini

Massimo Raffaelli

Desiree Tonazzo

Alvise Salvetti

– lista Lega Salvini Alto Adige Sudtirol, Provincia Bolzano (35 candidati)

Bianchi Christian

Vettorato Giuliano

Bessone Massimo

Mattei Rita

Selle Roberto

Oberrauch Maria Christine (Bensi)

Monteleone Alexander (Monte)

Pedri Valter

Parise Martine

Ploner Margareta (Maggy)

Dallago Luca

Adami Sabrina

Bondoni Alan

Bergo Tania

De Iorio Oscar

Schileo Alessandra

Stancher Renato

Brunner Monika

Marzaro Alessandro

Morandell Maximilian (Max)

Zattin Menapace Mirko

Luggin Robert

Belluzzo Daniela

Giorio Lucio

Bighignoli Daniela

Pakulska Sylwia Malgorzata

Cavallaro Davide

Segna Luca Simone

Munteanu Flavius Florin

Bazzoli Massimo

Salober Iris

Mosé Andrea

Flaim Stefania

Stocker Rosmarie (Rosi)

Lotti Claudio (Caio)

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA NELLE REGIONALI DI TRENTO E BOLZANO 2018

La Lega cerca una conferma rispetto agli ottimi risultati ottenuti nei seggi eletti alle Elezioni Regionali Trentino Alto Adige dell’ottobre 2018: in Provincia di Bolzano fu il primo partito nazionale ad imporsi dietro agli inarrivabili movimenti locali autonomisti, mentre in Provincia di Trento la lista Lega-Fugatti 5 anni fa ottenne la piena maggioranza assieme a tutta la coalizione di Centrodestra, risultando però prima lista per netto distacco su tutte le altre.

Con il 27,1% conquistato alle Provinciali di Trento, la Lega di Fugatti ottenne ben 13 consiglieri eletti in Trentino a cui si aggiungono i 4 conquistati in Alto Adige grazie all’11,1% di preferenze della lista Lega Sudtirol. Ecco tutti i nomi dei consiglieri regionali uscenti: Massimo Bessone, Mirko Bisesti, Gianluca Cavada, Mara Dalzocchio, Roberto Failoni, Rita Mattei, David Moranduzzo, Roberto Paccher, Denis Paoli, Alessandro Savoi, Stefania Segnana, Giuliano Vettorato, Giulia Zanotelli.











