Chi sono gli eletti della Liga Veneta in Veneto dopo Elezioni Regionali 2025? Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio con Alberto Stefani

ELETTI LIGA VENETA REPUBBLICA: UN SEGGIO DOPO ELEZIONI REGIONALI VENETO 2025

Riesce a confermarsi alle Elezioni Regionali Veneto 2025 il partito regionalista Liga Veneta Repubblica, nato dalla scissione dalla Liga Veneta e che, nella sua storia, ha anche sostenuto un candidato di centrosinistra. All’appuntamento per rinnovare il Consiglio regionale si è presentato sostenendo Alberto Stefani, aggiungendosi così alla coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni regionali.

Liga Veneta Repubblica ha offerto il suo contributo, che i risultati traducono in 30.703 voti, che valgono l’1,83%, quanto basta — in base al sistema elettorale vigente — per ottenere un seggio.

Così può staccare il biglietto per Palazzo Ferro Fini uno storico esponente, l’avvocato veneziano Alessio Morosin, che è il più gettonato, il cui seggio dovrebbe scattare a Padova.

IL MESSAGGIO DEL NUOVO CONSIGLIERE DELLA LIGA VENETA

Morosin, che nei giorni scorsi aveva ricevuto l’endorsement del professor Mario Bertolissi, già titolare della cattedra di Diritto costituzionale all’Università di Padova, ha dedicato il suo risultato a un amico scomparso nelle ultime ore.

“Dedico la mia elezione al Consiglio Regionale del Veneto (il Parlamento del Popolo Veneto) a un Veneto che mi ha insegnato il valore della nostra identità e mi ha sempre incoraggiato, con l’esempio e la vicinanza, nelle battaglie intraprese a difesa dell’autonomia, dell’autogoverno e dell’autodeterminazione dei Veneti. Grazie Umberto. Che San Marco ti accolga tra i Patrioti di questa nostra amata Terra”, ha scritto il nuovo consigliere regionale della Liga Veneta sulla sua pagina Facebook.

COME è ANDATA ALLE REGIONALI DI CINQUE ANNI FA

In occasione delle precedenti elezioni regionali che si sono tenute in Veneto, il movimento si presentò sotto l’insegna della Lista Veneta Autonomia, sostenendo il candidato Luca Zaia. Si unì, infatti, al governatore uscente insieme alla Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Ottenne un risultato migliore di quello registrato quest’anno, visto che i voti furono 48.392, pari al 2,38%.

Ma in ogni caso fu eletto un solo consigliere regionale, in quel caso nella circoscrizione di Verona: si trattava di Tomas Piccinini, vicesindaco di Mozzecane, che creò un gruppo consiliare indipendente dal movimento.