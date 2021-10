Eletti Limbiate 2021, seggi Consiglio/ Elezioni comunali: nomi preferenze consiglieri

È tempo di andare a conoscere gli eletti di Limbiate: i risultati delle elezioni comunali sono limpidi, il Centrodestra ha stravinto, con la vittoria del sindaco uscente Antonio Domenico Romeo ha ottenuto il 71,3%, collezionando 17 seggi su 22. Sì per Limbiate è la prima lista con il 30,6%: Forza Italia al 17,2%, Fratelli d’Italia subito dietro al 11,8%.

Niente da fare per il Centrosinistra: il candidato Giancarlo Brunato non è andato oltre il 19,7%. Il Partito Democratico ha ottenuto il 10,9%. L’altra lista, Limbiate Solidale, ha raccolto il 6,3%. Il Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 9% con il candidato Mario De Giorgio.

ELETTI LIMBIATE 2021, IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Passiamo adesso agli eletti di queste elezioni comunali di Limbiate. Come già evidenziato in precedenza, il Centrodestra ha raccolto 17 seggi: Si per Limbiate 7, Forza Italia 4, Fratelli d’Italia 3 e Lega Salvini Lombardia 3. Il Centrosinistra ha ottenuto 4 seggi: 3 seggi Partito Democratico e 1 seggio Limbiate Solidale. Il 22esimo e ultimo seggio al Movimento 5 Stelle, andato al candidato sindaco Mario De Giorgio. Questo l’elenco completo dei nomi degli eletti nel nuovo Consiglio comunale di Limbiate, clicca qui per tutte le preferenze:

Sì per Limbiate 7 consiglieri: Francesco Romeo, Alessio Cettul, Agata Dalò, Massimiliano Cosentino, Simona Giacomazzi, Nicolò Zamin, Marco Rossini

Forza Italia 4: Vincenzo Romeo, Nicola Rotolo, Claudio Ceschini, Liliana Carvelli

Fratelli d’Italia 3: Claudio Rebosio, Daniela Lo Castro, Antonino Mallamaci

Lega 3: Cinzia Galli, Romina Schiesaro, Franco Vallarino

Candidato sindaco centrosinistra: Giancarlo Brunato

Movimento 5 stelle 2: Mario De Giorgio, Elisabetta Richichi

Pd 3: Cristina Ursino, Domenico Di Lucca, Giuliano Stramazzo

Limbiate solidale 1: Rosa Sessa

