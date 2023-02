Eletti lista civica D’Amato voti preferenze Elezioni Lazio/ Seggi e nomi consiglieri

REGIONALI LAZIO, ELETTI LISTA CIVICA: 1 CONSIGLIERE, VOTI PREFERENZE

Le Elezioni Regionali nel Lazio hanno visto il successo del centrodestra con Francesco Rocca che ha conquistato quasi il 54%. I dati e il riparto sono ancora provvisori con 5299 sezioni scrutinate su 5306. Su 51 consiglieri, alla maggioranza andranno 31 seggi. L’opposizione invece ne conterà 20, di cui 1 alla Lista Civica D’Amato. Il partito infatti non passa alle Elezioni Regionali, così come la coalizione di Centrosinistra candidata proprio con D’Amato. In attesa dell’annuncio ufficiale di seggi e preferenze, vediamo la composizione del nuovo Consiglio.

Francesco Rocca ha ottenuto il 53,88% delle preferenze e il focus per il futuro è chiaro: “L’obiettivo è governare 10 anni”. Primo partito è Fratelli d’Italia con il 33.6%. Segue la Lega con l’8.5% e Forza Italia con l’8.4%. Lista Civica Francesco Rocca Presidente è al 2% mentre Unione di centro all’1.6% e Noi Moderati all’1.1%. Per il centrosinistra, 33.5% per D’Amato con il 20.2% per il Partito Democratico, il 4.9% per Italia Viva, il 3% per la Lista Civica D’Amato Presidente, il 2.7% per Verdi e Sinistra, Europa Verde e Possibile, 1.2% per Demos Democrazia Sociale e 1% per +Europa con lo 0.5% al Partito Socialista Italiano.

LISTA CIVICA, RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LAZIO: NON ELETTI, CHI RESTA FUORI

Per quanto riguarda l’opposizione, le Elezioni Regionali nel Lazio ci dicono che sono 20 i consiglieri. Di diritto è stato eletto consigliere Alessio D’Amato. Il Pd vede 10 consiglieri, di cui 7 a Roma (Daniele Leodori, Eleonora Mattia, Emanuela Droghei, Michela Califano, Mauro Alessandri, Mario Ciarla, Rodolfo Lena), 1 a Frosinone (Sara Battisti), 1 a Latina (Salvatore La Penna), 1 a Viterbo (Enrico Panunzi). Il Terzo Polo vede invece due eletti, entrambi a Roma: Marietta Tidei e Luca Andreassi. Per la Civica D’Amato, a Roma, è stata eletta Marta Bonafoni. Per i Verdi-Sinistra, a Roma, Alessio Pascucci. Per il Movimento 5 Stelle ci sono 4 consiglieri, tutti a Roma: Donatella Bianchi, Enzo D’Antò, Adriano Zuccalà e Valerio Novelli. Il Polo progressista con Bianchi vede eletta Alessandra Zeppieri, sempre da Roma.

Marta Bonafoni è dunque l’unica eletta della Lista Civica D’Amato. Non ottengono dunque seggi Lorenzo Sciarretta, già delegato di Zingaretti alle Politiche Giovanili e alla Cultura e Simone Lupi, consigliere uscente. Tra i candidati non eletti troviamo anche Francesca Caschera, Valeria Campagna, Claudio Minelli, Antonella Anzuini, Stefano Cristofori, Patrizia Pieri, Francesca Andronico, Alessandro Iacobelli e molti altri.











