I CONSIGLIERI ELETTI NELLA LISTA “CON BITETTI SINDACO”: I RISULTATI DEL BALLOTTAGGIO

Con qualche patema in più del previsto, ma Pietro Bitetti è il nuovo sindaco di Taranto dopo i risultati del ballottaggio alle Elezioni Comunali 2025 che consacra una nuova giunta di Centrosinistra alla guida del capoluogo pugliese: dopo l’ottimo traino della lista Con Bitetti al primo turno, gli eletti nella lista a sostegno del neo-sindaco di Taranto saranno la seconda forza più numerosa nella maggioranza del prossimo Consiglio Comunale.

Con la conferma delle preferenze raccolte al primo turno, i risultati del ballottaggio vedono Bitetti imporsi con il 54,49%, con “solo” 6mila voti in più dello sfidante sconfitto Francesco Tacente, dopo l’apparentamento che ha riunito il Centrodestra locale. Il 7,82% di preferenze raccolte due settimane fa consentono alla lista Con Bitetti sindaco di avere 4 seggi eletti nel prossimo Consiglio: i nomi dei consiglieri di “Con” restano i più votati al primo turno, ovvero Vittorio Mele, Daniele Galiano, Massimo Vozza e Patrizia Mignolo. (A cura di Niccolò Magnani)

ELETTI CON BITETTI TARANTO AI BALLOTTAGGI DELLE COMUNALI 2025: I RISULTATI DEL PRIMO TURNO

Tra pochissime ore potremo sapere l’elenco completo degli eletti per la lista Con Bitetti Taranto che riusciranno a conquistarsi un posto nel Consiglio Comunale dopo il turno di ballottaggi delle Elezioni Comunali 2025, che si è appena concluso e che ha portato gli elettori a esprimere una scelta tra il Dem Piero Bitetti e il civico di centrodestra Francesco Tacente: i risultati dello spoglio saranno disponibili probabilmente a partire dalla prima serata di oggi, ma non si può escludere che le operazioni richiedano più tempo e possano concludersi non prima della nottata e per rimanere aggiornati, vi consigliamo di controllare anche il nostro articolo con la diretta sui ballottaggi delle Comunali 2025.

Nell’attesa di scoprire chi saranno gli eletti per la lista Con Bitetti Taranto, è bene ricordare che – come lascia intuire il nome – si tratta di una civica a supporto del candidato sindaco Dem: proprio il centrosinistra, nel primo turno elettorale, aveva ottenuto un totale del 37,39% dei voti, superando di poco (e non sufficientemente da ottenere una maggioranza solida) il civico Tacente, che ne aveva incassati il 26,14%; mentre, al contempo, dai ballottaggi sono stati esclusi Luca Lazzaro (sostenuto dal centrodestra, senza Lega), Annagrazia Angolano (per il Movimento 5 Stelle) e i civici Cosimo Di Bello e Maro Cito, tutti inferiori – chi più, chi meno – al 20% dei voti totali.

ELEZIONI COMUNALI 2025 A TARANTO: I POSSIBILI SCENARI IN CONSIGLIO DOPO I BALLOTTAGGI

Dato che, dopo il ballottaggio, l’elenco degli eletti dipenderà in larghissima parte – salvo ovviamente eventuali apparentamenti dell’ultimo minuto – dal numero di voti ottenuti nel primo turno delle votazioni, già ora possiamo grosso modo immaginare chi saranno i consiglieri in forza a Con Bitetti Taranto in base a chi, tra i due candidati sindaci, vincerà: l’ipotesi migliore per la lista è ovviamente quella della vittoria di Piero Bitetti, con la lista civica a lui associata (titolare di un 7,82% di voti) che conquisterebbe un totale di quattro seggi, riservati ipoteticamente a Vittorio Mele, Daniela Galiano, Massimo Vozza e Patrizia Mignolo.

D’altra parte, se ai ballottaggi delle Comunali 2025 dovesse vincere Francesco Tacente, la maggioranza spetterebbe alla lista che lo supporta e la civica Con Bitetti passerebbe (assieme all’intero arco del centrosinistra) all’opposizione: in questo caso, la lista – sempre forte del suo 7,82% al primo turno – otterrebbe solamente un seggio, riservato ovviamente allo stesso Piero Bitetti; mentre la coalizione a supporto di Tacente conquisterebbe un totale di 20 seggi.