Eletti lista Conte Treviso, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi seggi consiglieri

CONSIGLIERI LISTA CONTE ELETTI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI TREVISO 2023

Un doppio trionfo quello di Mario Conte, appena rieletto sindaco di Treviso nei risultati delle Elezioni Comunali 2023: da un lato la conferma per un secondo mandato dopo la vittoria alle Amministrative 2018 ma dall’altro la sua lista civica Mario Conte Sindaco diventa prima per consiglieri eletti nel nuovo Consiglio Comunale fino al 2028. Il sindaco leghista batte la stessa lista della Lega così come FdI e Forza Italia: il tutto confermando con preferenze “plebiscitari” la giunta di Centrodestra per il secondo mandato consecutivo.

Eletti Lega Treviso, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

Nel 64,70% di preferenze finali (22958 voti totali) per Conte rieletto sindaco di Treviso spicca il 30,23% ottenuto dalla lista civica Mario Conte Sindaco, frutto di 10.319 preferenze totali: fa meglio della Lega al 17,29% come di Fratelli d’Italia con 11,29%, Forza Italia-Coraggio al 5,39%. Dei 30 seggi complessivi, vengono eletti 20 in quota Centrodestra di cui 8 per la lista civica Mario Conte Sindaco, 6 Lega, 4 FdI e 1 solo eletto nelle file di Forza Italia-Coraggio. Ecco qui di seguito i nomi e le preferenze raccolte dagli 8 consiglieri eletti per lista civica per Mario Conte sindaco:

Eletti Avanti con Scajola Imperia voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri

Alessandro Manera (747 preferenze)

Antonio Dotto (448)

Luigi Caldato (418)

Mirco Visentin (313)

Giancarlo Iannicelli (312)

Giuseppe Basso (293)

Sergio Marton (283)

Giampiero Aloisi (284)

LISTA MARIO CONTE SINDACO TREVISO, CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2023

Primi tra i candidati consiglieri non eletti in quota lista civica Mario Conte Sindaco nei risultati delle Elezioni Comunali a Treviso – e dunque in procinto di possibili ripescaggi qualora gli eletti dovessero entrare in giunta comunale – sono Nadia Bottos, 218 preferenze, Wally Grada 216 e Beatrice Ciruzzi 212. La lista civica Conte si ritrova ora prima lista in Consiglio Comunale dopo che nelle Amministrative 2018 i risultati la vedevano seconda lista della coalizione di Centrodestra con 5799 preferenze per il 15,14% complessivo, che fruttò anche 6 seggi per i consiglieri eletti.

Eletti Lega Sondrio, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

Ecco qui di seguito la lista completa dei candidati consiglieri con lista civica per Mario Conte sindaco (qui invece tutti i voti con le preferenze ottenute, ndr): Claudio Alessandri, Giampiero Aloisi, Iolanda Baratto, Michele Bassetto, Giuseppe Basso, Mauro Bianchin, Nadia Bottos, Luigi Caldato, Dieng Cheikh, Beatrice Ciruzzi, Nicolò Dogao, Antonio Dotto, Luigi Gigio Favarato, Silvia Favaro, Stefania Franceschini, Davide Giorgi, Wally Grada, Giancarlo Iannicelli, Giovanna Luchini, Alessandro Manera, Sergio Marton, Silvia Nizzetto, Mauro Pozzebon, Marco Raccamari, Bianca Maria Scalet, Diletta Scandiuzzi, Anna Giulia Signoriello, Andrea Simionato, Gloria Tessarolo, Mirco Visentin, Massimo Zanon, Matteo Giacomini Zaniol.

Risultati e affluenza Elezioni Comunali 2023 – Diretta live: Nord – Centro – Centro-Sud – Comuni “inferiori” – Comuni “superiori”











© RIPRODUZIONE RISERVATA