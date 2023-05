Eletti lista Fabio Rolfi sindaco, voti Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri preferenze

CONSIGLIERI LISTA FABIO ROLFI ELETTI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI BRESCIA 2023

Sconfitto al primo turno ma Fabio Rolfi può dirsi comunque soddisfatto almeno per i risultati degli eletti nella propria lista Fabio Rolfi sindaco che entrano in Consiglio Comunale come seconda forza dell’opposizione: i risultati delle Elezioni Comunali 2023 hanno decretato la vittoria del Centrosinistra con nuovo sindaco eletto Laura Castelletti mentre il candidato sfidante per il Centrodestra, nonostante la sconfitta, si preparano 5 anni da leader dell’opposizione nel nuovo Consiglio Comunale.

Con il 41,67% complessivo ottenuto alle Elezioni Comunali 2023, Rolfi non solo diviene consigliere eletto in quando primo candidato sindaco sconfitto, ma con la lista “Fabio Rolfi Sindaco” entra in Consiglio con ben 3 eletti (+1, lui stesso) sugli 11 in dote al Centrodestra: seconda solo ai 5 di FdI, davanti ai 2 di Lega e 1 Forza Italia. Ecco qui di seguito i nomi e le preferenze raccolte dai 3+1 consiglieri eletti per lista civica Fabio Rolfi sindaco:

Fabio Rolfi (eletto perché candidato sindaco)

Massimiliano Battagliola (276 preferenze)

Giovanni Viviani (275 preferenze)

Balwinder Singh (233)

LISTA ROLFI, CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE ELEZIONI COMUNALI BRESCIA 2023

Primo tra i non eletti per la lista civica Fabio Rolfi sindaco risulta essere Munaf Abdul Choundhry, con 204 preferenze: resta comunque un ottimo risultati per la lista civica legata al candidato del Centrodestra che è riuscita a fare meglio di Lega e Forza Italia nei risultati delle Elezioni Comunali Brescia 2023. «La voce di Brescia va ascoltata, sempre. Anche quando dice ciò che non vorremmo», ha scritto Rolfi su Facebook commentando i risultati deludenti delle Amministrative, aggiungendo «Auguro buon lavoro al nuovo sindaco, Laura Castelletti, nella convinzione che darà il massimo di sé per il bene della città. Il ringraziamento più grande va a tutte le persone che mi hanno dato una mano in questo straordinario percorso e a tutte le bresciane e i bresciani che hanno riposto in noi la loro fiducia. Sapevamo che la partita sarebbe stata complicata, ma l’abbiamo giocata con passione e mettendo in campo tutte le nostre energie. Il centrodestra bresciano ha intrapreso una strada che ci porterà in futuro a ottenere grandi risultati. Ora è tempo di mettersi al lavoro per la città, con una opposizione in Consiglio comunale che sia costruttiva, ma determinata. Più di prima».

Ecco qui di seguito la lista completa dei candidati consiglieri con Lista Fabio Rolfi sindaco (qui invece tutti i voti con le preferenze ottenute): Lilli Franceschetti, Massimiliano Battagliola, Daniela Scotti, Giovanni Viviani, Simonetta Conter, Giovanni Aliprandi, Graziella Renica, Francesco Zanframundo, Stefania Zanetti, Marco Belardi, Silvia Parmeggiani, Giacomo Gigliotti, Cristina Paraschiva Burbulea, Sergio Masini, Sana El Bahraoui, Teodoro Lechi, Fiorella Luzzi, Mauro Bianchetti, Isabella Colciaghi, Federico Sai, Sara Squassina, Pierluigi Russo, Silvia Odelli, Luigi Medani, Paolo D’Eramo, Balwinder Singh, Abramo Abrami, Munaf Abdul, Giuseppe Schivardi, Pierfrancesco Rotondo, Andrea Cella, Antonio Lauria.

