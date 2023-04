ELETTI LISTA FEDRIGA, VOTI PREFERENZE FRIULI VENEZIA GIULIA/ Nomi consiglieri e seggi

ELETTI LISTA FEDRIGA REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023

I risultati delle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, con 1356 sezioni scrutinate su 1360, dicono che Massimiliano Fedriga è rieletto come governatore: è infatti primo con il 64,26%. Segue Massimo Moretuzzo con il 28,36%, sostenuto dal centrodestra. La Lista Fedriga è la terza di queste elezioni con il 17,75% e 69817 voti. A Trieste, dove le sezioni scrutinate sono 276 su 276, la Lista Fedriga è al 14.46% con 9850 voti. Il primo candidato come consigliere è Carlo Grilli con 1137 voti. A Gorizia, con 153 sezioni scrutinate su 153, le preferenze sono 7175 con il 17.15%: il primo eletto è Diego Bernardis con 824 voti. A Udine, dove manca solo una sezione (490/491), la Lista Fedriga ha ottenuto 26556 voti con il 17.39% delle preferenze: Mauro Di Bert ha ottenuto 2853 voti. A Tolmezzo, con 121 sezioni su 121 scrutinate, i voti ottenuti sono 6776 con il 24.29% delle preferenze. Infine a Pordenone, dove sono state scrutinate 317 sezioni su 319, la Lista Fedriga ha ottenuto 19647 voti con il 19.04% delle preferenze: Simone Polesello è primo nella lista con 1738 voti.

VOTI LISTA FEDRIGA ELEZIONI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023: PRIMI DATI PREFERENZE

In attesa di conoscere i risultati complessivi degli eletti anche per la lista Fedriga alle Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2023, con i dati attuali già possiamo confermare l’autentico exploit del Presidente appena riconfermato nel voto del 2-3 aprile: Massimiliano Fedriga è il primo Governatore del Friuli ad essere rieletto al secondo mandato e lo fa con oltre il 64% delle preferenze in tutta la Regione Friuli Venezia Giulia. La sua lista inoltre concorre con Lega e FdI per la palma di primo partito tanto nel Centrodestra quanto in regione: risultati decisamente soddisfacenti, tenuto contro che solo 5 anni la vittoria fu sì netta ma non con questi numeri. Quando mancano meno di 200 sezioni da scrutinare, la Lista Fedriga ottiene il 17,47% delle preferenze, appena dietro al 19% della Lega e 18,21% di FdI: assieme ai risultati del Carroccio, si può ben dire che la Lega con Fedriga in Friuli raccoglie quasi il 40% delle preferenze.

Mentre attendiamo dati più complessivi che daranno l’esatta contezza di seggi e consiglieri eletti in Lista Fedriga, ecco un primo campione sui voti di preferenze dei candidati consiglieri nelle singole 5 circoscrizioni provinciali in cui sono suddivise le Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia: a Trieste (251 sezioni scrutinate su 276 totali) i tre candidati consiglieri più votati al momento risultano essere Carlo Grilli con 166 preferenze, Pierpaolo Roberti con 127 e Monica Canciani con 106; a Gorizia (141 su 153) i più votati in Lista Fedriga sono al momento Diego Bernardis con 629 voti, Suzana Kulier 414, Antonio De Benedittis 154. Per le Regionali nella circoscrizione di Udine (329 su 491) i risultati preferenze della Lista Fedriga vedono tra i più votati Mauro Di Bert con 954, Giuseppe Sibau 756, Edy Morandini 516, mentre infine a Tolmezzo (102 su 121) le preferenze premiano Stefano Mazzolini con 2378 voti e Silvio Faunier con 69. Da ultimo, a Pordenone la Lista Fedriga raccoglie preferenze con Simone Polesello (686 voti), Carlo Bolzonello (454) e Paolo Santin con 310.

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI LISTA FEDRIGA ALLE ELEZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023

In attesa dei risultati definitivi con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per la lista di Massimiliano Fedriga a sostegno del governatore uscente. Sono 47 i candidati della lista civica per le elezioni regionali 2023 del Friuli Venezia Giulia: la lista “Fedriga presidente” è composta dai fedelissimi dell’esponente leghista. Come sempre, i candidati sono suddivisi su cinque circoscrizioni provinciali: 9 candidati nella circoscrizione di Trieste, 5 candidati nella circoscrizione di Gorizia, 18 candidati nella circoscrizione di Udine, 3 candidati nella circoscrizione di Tolmezzo e 12 candidati nella circoscrizione di Pordenone.

Lista Fedriga Trieste: Pierpaolo Roberti, Elisa Calaciura Clarich, Paolo Rovis, Sabrina De Carlo, Carlo Grilli, Manuela Declich, Francesco Di Paola Panteca, Monica Canciani e Margherita Canale.

Lista Fedriga Gorizia: Diego Bernardis, Michela Cecotti, Antonio De Benedittis, Silvia Paoletti, Suzana Kulier.

Lista Fedriga Udine: Edy Morandini, Michela Nadalutti, Lorenzo Tosolini, Raffaella Paladin, Mauro Di Bert, Anna Fabbro, Giuseppe Sibau, Renata Lirussi, Alberto Rigotto, Martina Cicuto, Antonio Zoratti, Laura Arteni, Alan Cecutti, Massimo Brini, Moreno Lirutti, Luca Ovan, Giuseppe Monaco.

Lista Fedriga Tolmezzo: Stefano Mazzolini, Anna Cragnolini, Silvio Fauner.

Lista Fedriga Pordenone: Simone Polesello, Elisa Palù, Ivo Moras, Katia Aere, Carlo Bolzonello, Donatella Bianchettin, Paolo Santin, Vera Innocente, Alessandro Da Re, Massimo Mascolo, Christian Vaccher, Dorino Favot.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LISTA FEDRIGA NELLE REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2018

Alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia del 2018 la lista “Fedriga presidente” non era stata stilata. L’esponente della Lega ha fatto affidamento ai cinque partiti-liste a suo sostegno, i risultati gli hanno dato ragione: eletto con il 57,09 per cento delle preferenze, per un totale di oltre 307 mila voti. In totale, assicurati 29 dei 47 seggi totali. Entrando nel dettagli della ripartizione in Consiglio regionale: 17 seggi alla Lega Nord, 5 seggi a Forza Italia, 3 seggi a Progetto FVG, 2 seggi a Fratelli d’Italia e 1 seggio ad Autonomia Responsabile.











