Chi sono gli eletti della Lista Occhiuto Presidente in Calabria dopo le Elezioni Regionali 2025? I risultati, i voti preferenze, chi entra in consiglio

CONSIGLIERI ELETTI LISTA OCCHIUTO: CHI SONO, DATI E PREFERENZE

Debutto con un importante exploit per la Lista Occhiuto Presidente alle Elezioni Regionali 2025 in Calabria, perché con la vittoria del candidato di centrodestra e i risultati ottenuti, ha conquistato ben quattro seggi nel nuovo Consiglio regionale calabrese, tanti quanti quelli di Fratelli d’Italia, uno in più della Lega, meno solo di Forza Italia, che d’altra parte ha fatto incetta di voti e trainato Occhiuto verso il bis. La lista civica del presidente ha chiuso con il 12,39% e 94.030 voti.

A Palazzo Campanella accedono un candidato dalla circoscrizione Sud Reggio Calabria, uno da quella Centro, due da Nord Cosenza. Nel primo caso si tratta di Giacomo Pietrò Crinò, che ha ottenuto 9.036 preferenze, poi c’è Emanuele Ionà con 6.833 preferenze, infine Pierluigi Caputo e Rosaria Succurro che hanno fatto boom di voti, rispettivamente 14.791 e 12.201 preferenze.

Succurro è presidente della Provincia di Cosenza, mentre Ionà è vicesegretario di Forza Italia. I quattro consiglieri eletti Lista Occhiuto Calabria faranno parte della maggioranza in Consiglio regionale.

LA SCELTA DEI CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ALLE ELEZIONI CALABRIA 2025 PER LA LISTA OCCHIUTO

La lista Occhiuto Presidente di fatto è un ramo di Forza Italia, come aveva spiegato l’onorevole Francesco Cannizzaro in occasione della presentazione ufficiale dei nomi delle liste riconducibili proprio al partito azzurro. Sono stati scelti 72 candidati, suddivisi in tre liste, tra cui appunto quella che ha espresso 4 consiglieri eletti con i risultati ottenuti. Proprio Succurro è stata una delle nuove proposte.

L’idea era quella di unire l’esperienza dei consiglieri uscenti e di amministratori che hanno avuto già modo di dimostrare le loro capacità con nuove figure pronte a mettersi al servizio della regione, offrendo una proposta politica completa e un progetto credibile. Una scelta che è stata premiata dagli elettori, e a dimostrarlo non è solo il risultato ottenuto da Forza Italia, ma proprio dalla Lista Occhiuto che è riuscita a ottenere quattro consiglieri che incrementano il gruppo forzista al Consiglio regionale.