LISTA ORLANDO TERZA NEL CAMPO LARGO: PRIMI RISULTATI VERSO SEGGI ELETTI DELLE REGIONALI LIGURIA 2024

Mentre prendono forma i risultati delle Elezioni Regionali Liguria 2024 al culmine di un testa a testa serrato per Andrea Orlando con Marco Bucci, la lista civica a sostegno del candidato del campo largo registra una buona percentuale, sebbene i dati non siano ancora definitivi. Ma quando mancano poche sezioni per ritenere concluso lo spoglio, la lista Orlando presidente raccoglie il 5,38% dei voti a fronte di 26.270 preferenze.

Un dato che andrà appunto consolidato quando arriveranno i dati dal centinaio circa di seggi dove è ancora in corso lo scrutinio. In attesa di conoscere i consiglieri eletti che occuperanno i 32 seggi del nuovo Consiglio regionale, i dati attualmente a disposizione mostrano come la lista civica a sostegno del candidato di centrosinistra sia terza nella coalizione.

Da una prima analisi dei dati che riguardano la coalizione del campo largo che ha sfidato il centrodestra si evince come la lista Orlando presidente abbia fatto meglio del M5s (attualmente al 4,64%) e poco meno di Alleanza Verdi Sinistra (ora al 6,20%). Ma balza agli occhi anche il fatto che abbia raccolto molto di più di Calenda con il suo patto civico e riformista (si è fermato all’1,76%). Dunque, fatta eccezione per il Pd che è il primo partito della coalizione, una spinta importante arriva proprio dalla lista civica che lo vuole come presidente.

CANDIDATI CONSIGLIERI LISTA ORLANDO: ATTESA RISULTATI ELETTI

L’elenco dei candidati consiglieri della Lista Orlando, la civica a sostegno del candidato di centrosinistra alle Elezioni Regionali Liguria 2024 annovera esponenti di spicco della società civile, come l’avvocato Ilaria Gibelli, che referente della comunità Lgbtq+ genovese, e consiglieri regionali uscenti, come nel caso di Gianni Pastorino, ritenuto tra le figure in lizza per il ruolo da assessore alla Sanità nel caso di vittoria del centrosinistra. Ma ci sono anche ex amministratori come Matteo Rossi, che è stato assessore regionale allo Sport.

A Genova spicca anche il giornalista Marco Ansaldo come capolista, c’è Rossella d’Acqui reduce dall’esperienza di Linea Condivisa, la consigliera comunale dem Lilia Bonicioli, che è avvocato. A conferma della scelta di persone del territorio, sono candidati consiglieri regionali anche l’operatrice culturale Vera Marenco, che è anche musicista, l’architetta Margherita Ascquasciati e il medico Andrea Stimamiglio, oltre al segretario generale del sindacato di polizia Roberto Traverso.

Sono alcuni dei candidati consiglieri che compongono la lista civica che sostiene Andrea Orlando nella corsa per diventare presidente della Regione Liguria.

– Genova: Marco Ansaldo, Ilaria Gibelli, Giovanni Battista Pastorino (detto Gianni), Simona Ambrosino, Margherita Asquasciati, Lilia Bonicioli, Rosa Maria D’Acqui (detta Rossella), Anna Loscalzo, Vera Marenco, Mirko Masini, Fabio Panariello, Matteo Rossi, Andrea Stimamiglio, Eleonora Taddei, Roberto Traverso, Bruno Vitali.

– La Spezia: Lorenzo Camellini, Ludovica Marinaro, Angeloaugusto Massa, Valentina Antonini, Leonardo D’Imporzano.

– Imperia: Gabriella Manfredi, Leandro Faraldi, Daniela Cassini, Roberto Trutalli.

– Savona: Manuela Gozzi, Monica Nigro, Luca Gatto, Massimo Niero, Giorgio Sogno.