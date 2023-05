Eletti lista Sondrio Viva!, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi seggi consiglieri

CONSIGLIERI LISTA CIVICA SONDRIO VIVA! ELETTI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI SONDRIO 2023

Con la vittoria di Marco Scaramellini nei risultati delle Elezioni Comunali 2023 a Sondrio, si conferma prima lista nel prossimo Consiglio Comunale la civica Sondrio Viva!, a sostegno del candidato del Centrodestra alle Amministrative per il secondo mandato consecutivo: sono in tutto 8 i consiglieri eletti in quota lista civica per Scaramellini, nata nel 2018 per sostenere la prima candidatura del sindaco oggi riconfermato.

Più preferenze di tutte le altre liste del Centrodestra a Sondrio, a cominciare da FdI, Lega e FI: nel 57,86% finale raccolto da Scaramellini, la lista civica Sondrio Viva con 1989 preferenze raccolte diventa prima lista in Consiglio con il 21,64% davanti al 10,08% di FdI e 9,85% della Lega. Dei 20 consiglieri eletti in quota maggioranza nel nuovo Consiglio Comunale, ben 8 provengono da Sondrio Viva!, 3 a testa per FdI, Lega e Popolari Retici, 2 per Sondrio Liberale, 1 per Forza Italia. Ecco qui di seguito i nomi e le preferenze raccolte dagli 8 consiglieri eletti per lista Sondrio Viva! per Scaramellini sindaco:

Francesca Canovi (202 preferenze)

Patrizia Benini (125)

Marcella Fratta (123)

Michele Diasio (118)

Carlo Mazza (118)

Demetrio Viglianisi (114)

Giulia Biglioli (97)

Sergio Zoja (74)

LISTA SONDRIO VIVA!, CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2023

Primo tra i consiglieri non eletti nelle preferenze dei risultati Elezioni Comunali Sondrio 2023 è Giorgio Beraldo con 55 voti, davanti a Luigi Proietti 52 e Gianluigi Moltoni 50: forte la fiducia degli elettori nei 4 assessori e consiglieri uscenti per la lista Sondrio Viva!, ovvero Benini, Fratta, Diasio e Mazza. Proprio però per la probabilità che il sindaco riconfermato possa riportare in giunta molti se non tutti i 4 componenti di Sondrio Viva!, possibilità di venire eletti in Consiglio Comunale li hanno ancora Beraldo, Proietti, Moltoni e Maria Giordano (38 voti).

Ecco qui di seguito la lista completa dei candidati consiglieri con Lista Sondrio Viva! per Scaramellini sindaco (qui invece tutti i voti con le preferenze ottenute, ndr): Patrizia Benini, Giorgio Beraldo, Angelo Betti, Alessandro Bettini, Giulia Biglioli, Francesca Canovi, Lucio Castellini, Luca Centelleghe, Ivan Ciocchini, Tiziana Colombera, Enzo De Simone, Michele Diasio, Rachele Donghi, Marcella Fratta, Pietro Gatti detto Micio, Giovanni Gherardi, Maria Giordano, Letizia Greppi, Matteo Ligari, Valentina Lorenzini, Stefano Mandelli, Carlo Mazza, Gigi Moltoni, Lucia Paindelli, Cristina Pedrazzoli, Claudia Personeni, Luigi Proietti, Stefano Ramponi, Andrea Serini, Virna Tavelli, Demetrio Viglianisi, Sergio Zoia.

