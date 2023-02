ELETTI UDC, VOTI PREFERENZE ELEZIONI LAZIO 2023/ Seggi lista e nomi consiglieri

REGIONALI LAZIO, ELETTI UDC: 1 CONSIGLIERE, VOTI PREFERENZE (NON DEFINITIVE)

In attesa dei risultati definitivi sulle Elezioni Regionali Lazio 2023, fra i 30 sicuri eletti nella coalizione di Centrodestra con Francesco Rocca Presidente vi è anche un consigliere in quota Udc (Unione di Centro): quando mancano ancora pochissime sezioni da scrutinare per i risultati definitivi di seggi e preferenze, nel prossimo Consiglio Regionale del Lazio la maggioranza sarà composta da 30 consiglieri eletti, di cui 22 in quota FdI, 3 a testa per Lega e Forza Italia, 1 per Udc e Lista Civica Rocca Presidente; all’opposizione restano i 14 dell’area pro-D’Amato mentre 5 vanno alle liste M5s-Bianchi.

Nei risultati delle Regionali la lista Udc ha ottenuto l’1,62% con 24.983 voti totali: per questo motivo, sfruttando il premio di maggioranza e la ripartizione dei seggi alla coalizione vincitrice (53,88% il totale del Centrodestra alle Elezioni Regionali Lazio), Udc riesce a portare tra gli eletti il neo-consigliere Nazzareno Neri grazie alle sue 765 preferenze totali nella circoscrizione di Roma Capitale. Primo tra i non eletti Udc esclusi dal Consiglio Regionale è Luigi Celori con 444 voti di preferenza ottenuti.

LISTA UDC, RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LAZIO 2023: NON ELETTI, CHI RESTA FUORI

«Uno straordinario risultato che conferma il desiderio dei cittadini laziali di voltare pagina nel Lazio. Buon lavoro Presidente Rocca. Dinanzi a noi ci sono sfide che possono essere vinte con la sua competenza e la sua determinazione. Rimane il dato preoccupante della significativa astensione ma questo sia da stimolo affinché si riavvicini il corpo elettorale alla cosa pubblica mediante il fare, la concretezza e la capacità di dare risposte alle esigenze dei cittadini!»: così spiega il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa, commentando i risultati delle Elezioni Regionali Lazio 2023.

Gli fa eco il senatore e presidente Udc Antonio De Poli nel breve intervento sui social: «Dopo le politiche l’onda del centrodestra non si ferma come ci dicono i risultati delle regionali in Lazio e Lombardia: coalizione unita e coesa, squadra che vince non si cambia». Nella lista Udc restano comunque esclusi dai seggi eletti diversi candidati consiglieri come Andrea Torre e Umberto Succi a Roma, Riccardo Roscia pur con le sue 3181 preferenze nella circoscrizione di Frosinone, Maurizio Galardo a Latina (1031 voti), Vincenzo Rinaldi a Rieti (379 preferenze), Sergio Orlandi a Viterbo (858 voti conquistati).

