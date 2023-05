ELETTI M5S BRINDISI SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CONSIGLIERI ELETTI M5S A BRINDISI: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

Con la vittoria del Centrodestra di Pino Marchionna nei risultati del ballottaggio Elezioni Comunali 2023, sarà soltanto uno il consigliere eletto M5s nel prossimo nuovo Consiglio Comunale cittadino: i grillini faranno parte della truppa di opposizione insieme al Partito Democratico e alle altre liste civiche di sinistra.

Stefania Ascari, deputata M5s all'evento pro-Hamas/ "Molto grave, Conte chiarisca"

Dei 32 seggi del Consiglio Comunale di Brindisi vengono eletti 20 in quota Centrodestra (6 FI, 5 FdI, 3 Marchionna Sindaco, 3 PRI, 2 Udc, 1 Lega), 8 per il Centrosinistra (4 Pd, 2 Impegno Brindisi, 1 Fusco sindaco, 1 M5s), 1 per la lista Movimento Regione Salento; eletti come consiglieri i candidati sconfitti Fusco e Luperti. Il consigliere eletto a Brindisi in quota M5s – in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni – in base alle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023 sarà Pierpaolo Strippoli con 233 preferenze.

Riccardo Tucci di M5s a processo per frode/ "Consentiva a ex socio di evadere tasse"

Risultati e affluenza Elezioni Comunali 2023 – Diretta live ballottaggi: capoluoghi – Toscana – Comuni sopra 15mila abitanti. Primo turno Sicilia – Sardegna

IPOTESI CONSIGLIERI ELETTI M5S ALLE ELEZIONI COMUNALI BRINDISI 2023

Chi e quanti saranno gli eletti in lista M5s? Siamo in attesa dei risultati definitivi del ballottaggio alle elezioni comunali Brindisi 2023 ma è già possibile iniziare ad analizzare le prime ipotesi concrete di consiglieri eletti in base alle preferenze raccolte nel primo turno di queste amministrative. Il partito di Giuseppe Conte ha dato vita a un ritorno di fiamma dell’asse giallorosso alleandosi con il Partito Democratico e con le altre liste a sostegno della candidatura di Roberto Fusco.

RIFORMA PENSIONI 2023/ M5s vuole detassazione assegni fino a 1.000 euro

Il Movimento 5 Stelle non ha raccolto un grande risultato al primo turno, ma comunque superiore rispetto alla media nazionale delle comunali. La lista dei pentastellati ha ottenuto il 5,09 per cento. Questo, invece, il risultato delle altre liste a sostegno del candidato Roberto Fusco, che parte dal 33,32 per cento: Partito Democratico con il 13,90 per cento, Impegno per Brindisi con il 7,31 per cento, Roberto Fusco sindaco con il 6,13 per cento e Ora tocca a noi con il 2,94 per cento. Roberto Fusco al ballottaggio se la vedrà con il candidato del centrodestra Giuseppe Marchionna, che parte dal 44 per cento del primo turno.

VOTI M5S ELEZIONI COMUNALI BRINDISI 2023: RISULTATI PREFERENZE PRIMO TURNO

In caso di vittoria del centrosinistra, i seggi eletti nel prossimo Consiglio comunale di Brindisi sarebbero in tutto 20: 3 di questi di questi andrebbero ai candidati della lista del M5s. In base ai voti delle preferenze ottenute al primo turno, i consiglieri eletti sarebbero Pierpaolo Strippoli (233 preferenze), Valeria Puca (209 preferenze) e Paolo Le Grazie (192 preferenze). In caso di vittoria del centrodestra, invece, il partito guidato da Giuseppe Conte porterebbe in Consiglio comunale un solo candidato, ovvero il più votato Pierpaolo Strippoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA