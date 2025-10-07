Chi sono gli eletti del M5S in Calabria dopo le Elezioni Regionali 2025? I risultati, i voti preferenze, chi entra in consiglio con lo sconfitto Tridico

IL FLOP DI TRIDICO E DEL M5S: GLI ELETTI IN CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Inutile girarci attorno, come ha ampiamente riconosciuto lo stesso Pasquale Tridico, la sconfitta del Centrosinistra alle Elezioni Regionali 2025 è cocente e pesante: il numero di eletti M5s e della Lista Civica Tridico non fanno infatti sorridere, sia per la sconfitta di quasi 20 punti dal Presidente Occhiuto e sia per aver visto nuovamente superare il Pd nei risultati finali, vedendo la concorrenza interna del campo largo.

Restano dunque pochi sorrisi per il Movimento 5Stelle, nonostante i risultati aggregati tra M5s e Tridico Presidente diano in tutto quasi 100mila preferenze: la lista civica dell’europarlamentare ed ex Presidente INPS addirittura fa meglio della lista M5s, rispettivamente con il 7,6% e 6,4% delle preferenze finali in Consiglio Regionale.

In tutto sono 3 gli eletti in quota pentastellati, 2 per la lista Civica e 1 per il Movimento 5Stelle: i nomi dei consiglieri eletti restano quelli dei più votati nelle tre circoscrizioni, ovvero Elisa Scutellà per il M5s nella Circoscrizione Nord, Enzo Bruno e Ferdinando Laghi per la lista Tridico Presidente. (Agg di Niccolò Magnani)

ELETTI M5S CALABRIA: DALLE PREFERENZE AI DATI

Sconfitta e delusione nel Movimento 5 Stelle per la sconfitta di Pasquale Tridico alle Elezioni Regionali 2025 in Calabria, ma anche per il risultato ottenuto dal partito, che non è andato oltre il 6,35% a pochi seggi dalla fine dello scrutinio. I voti per M5s sono 46.542, quindi ora le valutazioni interne si spostano sui consiglieri eletti M5s Calabria, anche se prima vanno chiariti i seggi ottenuti in Consiglio regionale.

Intanto, si può riflettere sulle preferenze, divise per circoscrizione. Al Centro i più votati nel M5s sono Elisabetta Maria Barbuto (1.928), Marco Miceli (1.678) e Luigi Antonio Stranieri (1.437). In quella Nord: Davide Tavernise (6.278), Elisa Scutellà (6.097) e Giuseppe Giorno (3.047).

Infine, il Sud: Antonio Germanò (987), Giovanna Milena Roschetti (679) e Filippo Zavaglia (668). Ma sono dati che vanno incrociati e definiti per poi capire chi l’avrà spuntata…

I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ALLE ELEZIONI CALABRIA 2025: VERSO I SEGGI ELETTI M5S

C’è grande attesa tra gli elettori del centrosinistra per scoprire i nomi degli eletti M5S dopo la chiusura delle urne per le Elezioni Regionali in Calabria del 2025, anticipate rispetto alla scadenza naturale dell’attuale mandato del presidente uscente Roberto Occhiuto e nelle quali i pentasellati si sono presentati assieme all’intero arco del centrosinistra nella formazione del cosiddetto “campo largo”.

Proprio in attesa dei risultati che emergeranno dalle urne nelle prossime ore, ricordiamo che in Calabria i 5 Stelle di Giuseppe Conte hanno espresso il nome del candidato Pasquale Tridico, sostenuto anche dal PD, da AVS e dalle civiche Democratici progressisti, Casa Riformista e Tridico Presidente, con il centrodestra che ha deciso di puntare nuovamente sull’uscente Occhiuto per rafforzare la posizione elettorale della formazione meloniana; mentre tra i candidati, vale la pena ricordare che i potenziali eletti M5S sono:

– Nord: Scutellà Elisa Genova, Tavernise Davide, Giorno Giuseppe, Buffone Veronica, Battaglia Massimiliano, Sicoli Teresa, Orsomarso Gianfranco, Cuparo Concetta e Maiolino Antonio

– Centro: Barbuto Elisabetta Maria, Stranieri Luigi Antonio, Miceli Marco, Patertì Chiara, Iannazzo Daniela Francesca, Bevilacqua Antonio, Suriano Olinda e Boemi Terri

– Sud: Roschetti Giovanna Milena, Germanò Antonio, Genovese Benedetta, Caruso Ismaele Ottavio, Antipasqua Rosario, Zavaglia Filippo e Scutellà Elisa

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI M5S E PREFERENZE ALLE REGIONALI CALABRIA 2021

Per gli eletti M5S, peraltro, il territorio calabrese potrebbe rivelarsi piuttosto importante, perché oltre a guidare la coalizione del “campo largo” Dem, si punta anche a migliore quello scadente risultato conseguito in occasione delle Elezioni del 2021: tornando con la mente a quel periodo, infatti, i pentastellati si fermarono ad appena il 6,48% dei consensi, affermando come sesto partito regionale ben al di sotto dei risultati di Forza Italia (primo partito, al 17,31%) e Partito Democratico (13,18%).

Non a caso, visto che tra le forze progressiste solamente i 5 Stelle e il PD superarono la soglia di sbarramento, il turno elettorale fu vinto da Roberto Occhiuto con il 54,46% dei voti, con la candidata democratica – ovvero Amalia Bruni – che si fermò al 27,68% delle preferenze; mentre grazie ai voti ottenuti (circa 49mila) gli eletti M5S riuscirono a conquistare un totale di 2 seggi, assegnati a Davide Tavernise e Francesco Afflitto.