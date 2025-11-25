Chi sono gli eletti del M5S in Campania dopo le Elezioni Regionali 2025? Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio con Roberto Fico

SONO CINQUE GLI ELETTI M5S IN CAMPANIA: I NOMI CHE ENTRERANNO IN CONSIGLIO CON FICO

Dopo la schiacciante – e largamente attesa – vittoria di Roberto Fico alle Elezioni Regionali Campania 2025 con un totale di poco più del 60% dei voti complessivi, è arrivato il momento di scoprire chi sono gli eletti M5S che siederanno al suo fianco nei prossimi anni per supportarlo nelle decisioni politiche che sarà chiamato a prendere; fermo restando che i pentastellati – quasi sorprendentemente – si sono confermati quarta forza politica nella regione.

Eletti M5s Puglia, risultati e nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti e preferenze, chi entra in Consiglio?

Infatti, il Movimento guidato da Giuseppe Conte è riuscito a conquistare il 9,12% dei voti (pari a 183.333) piazzandosi appena sotto al capolista della maggioranza, il PD con il suo 18,41%, ma anche sotto a FdI (11,93%) e FI (10,72%), superando comunque la Lega al 5,51 per cento; tutto con gli eletti M5S che in Campania saranno 5 sui 32 complessivamente ottenuti dalla maggioranza Fico, ovvero: Trapanese Fella, Salvatore Flocco, Gennaro Saiello, Elena Vignati e Raffaele Aveta.

Eletti M5s Veneto, risultati nomi consiglieri regionali 2025/ Voti preferenze, seggi in Consiglio con Manildo

I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ALLE ELEZIONI CAMPANIA 2025: VERSO I SEGGI ELETTI M5S

Per la prima volta sul territorio campano al fianco del “campo largo” del PD, gli eletti M5S che ambiscono a ritagliarsi un seggio nel consiglio dopo le Elezioni Regionali Campania 2025 sono – ovviamente – tantissimi, con l’ambizione (possiamo immaginare) di eguagliare il risultato che il Movimento ottenne nel 2020 o di fare, addirittura, qualcosa di migliore; ma per sapere i risultati elettorali occorrerà attendere ancora qualche ora che si chiuda lo spoglio.

Nel frattempo che aspettiamo, possiamo però ricordarvi che in questo turno elettorale i pentastellati di Giuseppe Conte hanno deciso di sostenere la candidatura di Roberto Fico – tra i rappresentati del Movimento – assieme all’intero arco del “campo largo” e ad alcune civiche, contro il meloniano Edmondo Cirielli che sarà il principale sfidante e quattro differenti candidati indipendenti; mentre la squadra i aspiranti consiglieri pentastellati presentata in Campania che ambiscono a essere eletti M5S è composta da:

REGIONALI VISTE DA SX/ Campania e Puglia, le due ombre sulla vittoria netta del campo largo

– Napoli: Luca Fella Trapanese, Salvatore Flocco, Teresa De Giulio, Luigi Gallo, Gennaro Saiello, Patrizia Nola, Alessandro Langellotti, Antonio Yoseph Pennacchio, Massimiliano Porcelli, Elena Vignati, Michele Bencivenga, Stefano Palma, Anna Puzone, Anita Amato, Ferdinando Caredda, Annunziata Coppola, Immacolata Di Matteo, Marco Ferruzzi, Anna Garofalo, Giuseppe Grazioso, Crescenzo Muto, Rosario Napolitano, Mariano Peluso, Pasquale Ristorato, Enrico Tammaro, Rosa Volpe e Gennaro Coppola

– Salerno: Michele Cammarano, Giuseppe Iozzino, Iolanda Molinaro, Iolanda Canale, Giuseppe Benevento, Santino Campagna, Margherita Oliva, Giuseppe Morrone e Adriana Maggio

– Caserta: Federico De Matteis, Raffaele Aveta, Ketty Cassandra, Carmela Micherino, Aldo Simonelli, Fabio Di Micco, Raffaele Bencivenga e Daniela Rettore

– Avellino: Vicenzo Ciampi, Anna Ansalone, Luca Orsogna e Tiziana Guidi

– Benevento: Giovanni Romano e Francesca Maio

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI M5S E PREFERENZE ALLE REGIONALI CAMPANIA 2020

Sempre in questa nostra lunga attesa per scoprire i nomi degli eletti M5S, possiamo tornare indietro fino alle Elezioni del 2020 per ricordare cosa successe dopo la doppia giornata di voto: in quell’occasione i pentastellati si presentarono da soli con Valeria Ciarambino che ottenne appena il 9,93% dei voti, circa la metà del 18,06% che ottenne il candidato del centrodestra Stefano Caldoro e nettamente inferiori all’eccellente risultato del PD che con Vincenzo De Luca – governatore uscente della Campania – arrivò fino al 69,48% delle preferenze.

Pur essendo un risultato deludete se comparato a quello delle altre due coalizioni, va detto che il Movimento 5 Stelle nel 2020 fu a tutti gli effetti la terza forza regionale, appena sotto al PD (16,9%) e alla civica De Luca Presidente (13,3%), superando gli storici avversari di FdI (5,98%), Lega (5,65%) e FI (5,16%); mentre con circa 234mila voti a favore, gli eletti M5S in quell’occasione furono addirittura sette, ovvero: Valeria Ciarambino, Vincenzo Ciampi, Gennaro Saiello, Maria Muscarà, Luigi Cirillo, Michele Cammarano e Salvatore Aversano.