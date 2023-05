ELETTI M5S CATANIA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CONSIGLIERI ELETTI M5S A CATANIA: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

A Catania saranno in tutto 7 i consiglieri eletti in quota FdI per il prossimo Consiglio Comunale a seguito dei risultati del primo turno delle Elezioni Comunali 2023: il trionfo del sindaco eletto Enrico Trantino è stato nettissimo, tanto da non richiedere il ballottaggio. Il candidato sostenuto dal centrodestra ha raccolto il 66,13 per cento, un dato incredibile. Niente da fare per il rivale giallorosso Maurizio Caserta (24,72 per cento) e per gli altri competitor.

Dei 36 seggi disponibili nel prossimo Consiglio Comunale di Catania 30 vengono eletti in quota Centrodestra (7 Fratelli d’Italia, 5 Forza Italia, 5 Prima l’Italia, 4 Trantino sindaco, 3 Nuova Democrazia Cristiana, 2 Popolari e Autonomisti); 6 vengono eletti per l’opposizione (3 Partito Democratico, 2 Movimento 5 Stelle e 1 seggio a Maurizio Caserta come candidato sindaco arrivato secondo. Di seguito i nomi ufficiosi dei 7 consiglieri eletti per FdI a Catania (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni) in virtù delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023:

Graziano Bonaccorsi (902)

Giovanni Amato (584)

CANDIDATI CONSIGLIERI M5SALLE ELEZIONI COMUNALI CATANIA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Catania 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per il M5s a sostegno del candidato sindaco Maurizio Caserta. I pentastellati hanno raggiunto un accordo con il Partito Democratico e la sinistra per correre insieme a questa tornata elettorale, a differenza di quanto accaduto cinque anni fa. A completare la coalizione Alleanza Verdi-Sinistra, Con Bianco per Catania, È l’ora del Popolo – Riccardo Tomasello, Per Catania – Maurizio Caserta.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista M5s: Graziano Bonaccorsi, Giuseppe Fichera, Gianina Ciancio, Giuseppe Ragusa, Giovanni Amato, Antonino Arena, Angelo Attanasio, Federica Balba, Antonio Bengasi, Beatrice Bonanno, Simone Cambria, Agatino Caruso, Daniele Cavallaro, Natalina Curella, Giuseppe Delia, Benito Fiducia, Pietra Garofalo, Concetta Giordano, Edoardo Grancagnolo, Gaetano Gulizia, Marialudovica Licciardello, Gaetano Longhitano, Andrea Mannino, Massimo Masci, Monika Alicja Mazurek, Agata Montesanto, Ignazio Musumeci, Agata Napoli, Giorgia Nipitella, Attilio Pavone, Giacomo Rizza, Giovanna Sciacca, Giacomo Tuttobene, Zarmina Ursino, Placido Vanin, Alessio Zignale.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE M5S NELLE COMUNALI CATANIA 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Catania nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, il M5s ha l’obiettivo di confermare e se possibile migliorare il risultato registrato cinque anni fa. Nonostante la vittoria del centrodestra con Salvo Pogliese al primo turno, il candidato del Movimento 5 Stelle Giovanni Grasso raccolse il 15,91 per cento, mentre la lista pentastellata si fermò al 13,51 per cento. Un risultato sufficiente per ottenere sei seggi in Consiglio comunale, lo stesso numero di Forza Italia. Questo l’elenco dei grillini eletti: Giovanni Grasso (1860 preferenze), Lidia Adorno (545 preferenze), Emanuele Gabriele Nasca (398 preferenze), Valeria Diana (377 preferenze), Giuseppe Fichera (327 preferenze), Graziano Bonaccorsi (291 preferenze).

