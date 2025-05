PREFERENZE M5s GENOVA, CHI SONO I POSSIBILI ELETTI CON LA SINDACA SALIS

Nel prossimo Consiglio comunale di Genova ci sarà ancora un piccolo spazio per il Movimento 5 Stelle, visto che dalle previsioni sugli eletti M5s Genova emerge che non c’è stato alcun crollo nei risultati delle Elezioni Comunali 2025. Di sicuro, non sono i pentastellati a trainare Silvia Salis alla vittoria, visto che al momento, con 514 sezioni scrutinate su 653, sono al 5,21% a fronte di 9.317 preferenze. Non si può parlare di flop totale, ma sicuramente è un risultato modesto per il partito guidato da Giuseppe Conte.

A livello di percentuale, comunque, dovrebbe risultare poco più alta rispetto alle amministrative del 2022, quando M5s totalizzò il 4,40%. Stavolta, però, i grillini sono nella coalizione vincente, perché il Pd ha praticamente raddoppiato la sua percentuale.

A livello di preferenze per i candidati M5s al Consiglio comunale, ne sono state espresse 210, tenendo però conto in questo caso di dati relativi 95 sezioni scrutinate su 653. Al momento è l’ex europarlamentare e capolista Tiziana Beghin a raccogliere più voti (78) tra tutto il gruppo pentastellato che si è candidato. (a cura di Silvana Palazzo)

CANDIDATI CONSIGLIERI M5S, I POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI GENOVA 2025

Elezioni comunali 2025 Genova, attesa per i risultati dei vari partiti, tra cui il Movimento 5 Stelle, che sostiene la candidata a sindaco Silvia Salis, presentata dalla coalizione di centro sinistra. La lista, che punta ad ottenere un numero sufficiente di preferenze ai seggi, tali da permettere la vittoria di alcuni consiglieri che verrebbero eletti, è composta da 40 nomi in totale. Tra questi anche l’uscente Fabio Ceraudo, che quest’anno è candidato per la presidenza del Municipio VI Medio Ponente, che è stato sostenuto nei giorni scorsi anche dalla vicepresidente del partito Chiara Appendino, in visita a Genova per la chiusura della campagna elettorale, sostenuta anche in precedenza da Giuseppe Conte.

Il centrosinistra cerca una rivincita alle elezioni comunali di Genova 2025 dopo la sconfitta alle regionali dell’anno scorso, vinte dall’ex sindaco Marco Bucci contro Andrea Orlando. Stavolta l’avversario da battere sarà Pietro Piciocchi, presentato dal centro destra, che da vice sindaco ha ricoperto provvisoriamente la carica di primo cittadino dopo le dimissioni di Bucci. Il Partito ha deciso di dare pieno appoggio a Silvia Salis, che ha dichiarato: “Con i Cinque Stelle c’è stata sintonia immediata e dialogo costante“, in occasione della presentazione della lista dei candidati del M5S, pubblicata nel manifesto elettorale e consultabile anche sul sito ufficiale municipale.

ELEZIONI COMUNALI, I NOMI DEI CONSIGLIERI ELETTI NEL 2022 CON IL M5S A GENOVA

In attesa di conoscere i risultati delle elezioni comunali 2025 a Genova, che stabiliranno il nome del nuovo sindaco, con ballottaggio in caso di non superamento della soglia del 50% al primo turno, vediamo quali erano stati i consiglieri eletti e i seggi vinti dal Movimento 5 Stelle alla precedente edizione per il rinnovo della Giunta nel 2022.

Nonostante la vittoria del centrodestra che aveva supportato il candidato Marco Bucci, la coalizione di sinistra aveva comunque ottenuto un buon risultato, con il 38,38% di preferenze e un seggio assegnato al M5S con 8.381 voti, facendo entrare come consigliere Luca Pirondini, attualmente anche nominato a capo del gruppo consiliare del partito.