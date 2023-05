Eletti M5s Latina voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

CONSIGLIERI M5S ELETTI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI LATINA 2023

Brutta debacle per il centrosinistra giallorosso alle elezioni comunali Latina 2023. La coalizione ha sostenuto la candidatura del sindaco uscente Damiano Coletta, che però non è andato oltre il 29,32 per cento. Un risultato assolutamente insufficiente, che ha permesso di vincere alla candidata di centrodestra Matilde Celentano con oltre il 70 per cento di consensi. Brutto score per il Movimento 5 Stelle, che ha raccolto meno preferenze di tutti.

I grillini non sono andati oltre il 3,23 per cento per un totale di 1.859 voti. Nonostante il pessimo ruolino, il M5s è riuscito a fare eleggere un consigliere. Ecco la ripartizione dei restanti 8 seggi dell’opposizione: 3 seggi per il Pd, 3 seggi per LBC Latina Bene Comune, 1 seggio per Latina Duemilatrentadue e 1 seggio per il candidato sindaco sconfitto. Ecco qui di seguito i nomi e le preferenze raccolte dal consigliere M5s eletto:

Maria Grazia Cioffi (389)

CANDIDATI CONSIGLIERI M5S ALLE ELEZIONI COMUNALI LATINA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Latina 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per il M5s di Giuseppe Conte a sostegno del candidato sindaco Damiano Coletta, sostenuto anche da Partito Democratico, Lbc e Per Latina 2032. Dopo aver corso da solo due anni fa, il Movimento ha deciso di riformare l’ammucchiata giallorossa con 32 candidati tra attivisti di lungo corso e cittadini che hanno sposato la causa grillina più recentemente.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista M5s: MARIA (detta MARIA GRAZIA) CIOLFI, LAURA ARTIACO, SERENELLA BALUGANTI, LUDOVICA BERTASSELLO, GIANLUCA BONO, ANNA MARIA CACIONI, MIRKO CECCONI, OTTAVIO CIRILLI, CINZIA DAVID, ANTONIO (detto TONI) DE COPPI, MARIANO DELLI COLLI, DARIO DI BERARDINO, PAOLA FEDELI, SONIA GIARRUSSO, ANDREA GRIMALDI, MASSIMILIANO LA MANTIA, DUILIO LOI, LUCA LUCCHIN, BENEDETTA MALAGOLA, EDVIGE MATTIOLI, MARIA MIELE, VINCENZO MOTTOLA, ANTONIO MUSTACCHIO, PASQUALE M. G. A. PALMISANO, FLAVIO ANTONIO PANNONE, VINCENZO PERNA, LUCA PIETROLUCCI, ALESSANDRO RIPOSO, ALESSANDRA ROSATI, ANNA SACCHETTI, FRANCESCO SERRA, FABRIZIO VITALI .

SEGGI ELETTI E PREFERENZE M5S NELLE COMUNALI LATINA 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Latina nel 2021, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, il M5s si augura di ottenere numeri totalmente diversi rispetto a quelli di due anni fa. Il Movimento ha sempre fatto fatica a livello amministrativo, ma nel 2021 raccolse un clamoroso flop a Latina. I pentastellati corsero da soli puntando sulla candidatura di Gianluca Bono, arrivando addirittura quarto, scavalcato dalla candidata civica Annalisa Muzio e i due contendenti del ballottaggio Vincenzo Zaccheo e Damiano Coletta, poi uscito trionfatore dal duello. Il candidato grillino ottenne il 2,95 per cento, leggermente più alto il riscontro per la lista 5 Stelle, al 2,98 per cento. Una debacle impressionante, tale da lasciare il M5s a bocca asciutta: nessun eletto in Consiglio regionale.

