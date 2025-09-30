Chi sono gli eletti del M5s nelle Marche dopo le Elezioni Regionali 2025: risultati, voti e preferenze, chi entra nel nuovo Consiglio regionale

1 SOLO SEGGIO PER IL M5S NELLE MARCHE: I RISULTATI DELLE REGIONALI E I SEGGI

Alla fine la sconfitta di Matteo Ricci pesa tanto per il campo largo, ma è soprattutto per il M5s ed AVS che si sentirà di più il peso del flop progressista: il Pd infatti riesce comunque ad eleggere 6 consiglieri, mentre gli eletti di M5s e AVS restano un solo seggio a testa. La campagna elettorale giocata più sui temi nazionali ed esteri (Gaza e riarmo su tutti) che non sui programmi regionali non ha pagato, e ora il Centrosinistra si lecca le ferite della debacle con ben 8 punti dietro al Presidente riconfermato Francesco Acquaroli.

In casa M5s, gli eletti alla fine restano solo uno di rappresentanza conquistato nella ricostruzione di Pesaro e Urbino: si tratta di Marta Carmela Raimonda Ruggeri, eletta nelle file del Movimento 5Stelle e che si aggiunge ai 6 nomi dem e ai singoli seggi di Lista Civica Ricci, AVS e Progetto Marche per formare i banchi dell’opposizione nel nuovo Consiglio Regionale delle Marche.

CANDIDATI ED ELETTI M5S MARCHE ALLE REGIONALI 2025

Giuseppe Conte non ha chiesto a Matteo Ricci di fare un passo indietro in vista delle Regionali 2025. Al contrario, per la prima volta il Movimento 5 Stelle ha scelto di non correre in solitaria, ma di unirsi a una coalizione a sostegno della candidatura dell’ex sindaco di Pesaro insieme al centrosinistra. L’obiettivo è quello di rafforzare la presenza del M5S nelle Marche, migliorando il risultato della scorsa competizione elettorale, quando i pentastellati si presentarono da soli.

In attesa che i risultati prendano forma al punto tale da diventare definitivi, per capire come disegnare il nuovo Consiglio regionale, alla luce del vincitore e del sostegno ottenuto dalle liste, scopriamo chi sono i candidati.

Per le Elezioni Regionali 2025 nelle Marche, il Movimento 5 Stelle ha presentato una lista di candidati che ripartiremo per le province del territorio. Ad Ancona la squadra è composta da Francesco Prosperi, Sergio Romagnoli, Damiano Ragnini, Ivana Camilletti, Ruggero Fittaioli, Daniela Pieragostini, Rossana Moretti, Giacomo Furlani e Annamaria Mazzoni.

Ad Ascoli Piceno, invece, i candidati sono Maria Uva, Massimo Tamburri, Antonio Riccio e Dora Cruciani. A Fermo M5s schiera Silvana Emili e Stefano Fortuna, mentre a Macerata la lista dei candidati consiglieri regionali è composta da Mercedes Jacqueline Diaz, Natascia Dernowski, Roberto Cherubini, Monaldo Moretti, Alessandra Giuggioloni e Domenico Luciani.

A Pesaro e Urbino propone Giovanni Fontana, Marta Ruggeri, Francesca Frenquellucci, Lorenzo Lugli, Pierluigi Ferraro, Giovanna Bruscolini e Mattia Galeazzi.

CHI SONO STATI GLI ELETTI M5S ALLE REGIONALI MARCHE 2020

Alle Elezioni Regionali 2020 delle Marche, il Movimento 5 Stelle ha partecipato senza alleati, sostenendo un suo candidato governatore, Gian Mario Mercorelli, che però non riuscì nel suo intento. Il M5S, infatti, ottenne l’8,62% dei voti, piazzandosi al terzo posto dopo il centrodestra (vincente) e il centrosinistra.

Per quanto riguarda i risultati relativi ai voti alle liste, il M5S raccolse il 7,12%, con cui riuscì a ottenere 2 seggi nel Consiglio regionale. I due consiglieri eletti con i pentastellati furono Simona Lupini dalla provincia di Ancona e Marta Carmela Raimonda Ruggeri dalla provincia di Pesaro e Urbino.