Chi sono gli eletti del M5s in Puglia dopo le Elezioni Regionali 2025? Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio con Antonio Decaro

AL M5S 4 DEI 29 SEGGI IN PUGLIA: I NOMI DEGLI ELETTI CHE ENTRERANNO IN CONSIGLIO

Chiusa la partita delle Elezioni Regionali Puglia 2025 è il momento di tirare le somme sui nomi e i numeri che comporranno il prossimo consiglio con la certezza – già largamente attesa dai sondaggi pre-voto – che il centrosinistra sarà alla maggioranza e gli eletti M5S Puglia che sono riusciti a rientrare tra i banchi dei consiglieri al fianco del vincitore Antonio Decaro; tutto classificandosi – i pentastellati – settimi (ovvero ultimi) tra le forze politiche.

Eletti M5s Campania, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze: seggi in Consiglio con Fico

Il M5S, infatti, alle urne pugliesi è riuscito a incassare un totale di 95.963 volti, corrispondenti al 7,22% del totale e inferiore a tutte le altre forze della maggioranza regionale, tra il fortissimo PD al 25,91% e le civiche Decaro presidente (al 12,72%) e Per la Puglia (8,54%); con un risultato grazie al quale gli eletti M5S Puglia saranno in totale quattro su 29, ovvero: Annagrazia Angolano, Rosa Barone, Cristian Casili e Maria La Ghezza.

Eletti M5s Veneto, risultati nomi consiglieri regionali 2025/ Voti preferenze, seggi in Consiglio con Manildo

CHI SONO I CANDIDATI E I NOMI ELETTI M5S PUGLIA DOPO RISULTATI REGIONALI

Dall’alleanza con il Pd per le Elezioni Regionali 2025, il Movimento 5 Stelle spera di ottenere numeri in grado di incrementare il numero di eletti M5s Puglia a sostegno del candidato governatore Antonio Decaro. La missione resta non semplice, nonostante l’ex sindaco di Bari sia considerato favorito per l’elezione, anche alla luce dell’andamento dei pentastellati nelle ultime tornare elettorali. Infatti, il campo largo non si è sempre rivelato una scelta vincente per quanto riguarda percentuali e numeri.

REGIONALI VISTE DA SX/ Campania e Puglia, le due ombre sulla vittoria netta del campo largo

Il rischio è che continui l’arretramento registrato alle ultime politiche ed europee. Anche per questo si è deciso di cambiare le proposte, con candidati “nuovi”, che arrivano anche dalla società civile (qui l’elenco completo ufficializzato). Del resto, nel M5s c’è anche il limite dei due mandati, sebbene sia stata fatta un’eccezione per i capilista uscenti Cristian Casili e Rosa Barone, ex assessore regionale al Welfare.

Nella circoscrizione di Bari la capolista è Maria La Ghezza, con cui figurano: Angela Anna Bruna Piarulli, Viviana Guarini, Michele Loporcaro, Aldo Patruno, Antonello Delle Fontane, Mario Brandi, Daniela De Mattia, Giovanni Lamorgese, Dario La Forgia, Giancarlo Mimiola, Silvia Fraccalvieri, Giuseppe Calabrese, Stefania Maggiore, Bassem Jarban e Michele Amoruso.

Nella circoscrizione della BAT (Barletta-Andria-Trani), il nome di punta è Aldo Patruno, ma con lui corrono Michele Coratella, Maria Carbone, Annamaria Letizia Morra e Luca Savella, in una squadra che unisce competenze amministrative e sensibilità civiche.

Per la provincia di Brindisi, il capolista è Roberto Fusco; lo affiancano Monica Casale, Chiara Pizzuto, Claudia Morini e Bartolomeo D’Amico.

A Foggia, la lista è guidata da Rosa Barone, ma completano la squadra Angelo Pasquale Masucci, Michele Longo, Giuseppa Albano, Gianluca Totaro, Laura Valentino e Stefano Santangelo.

Nel Salento, la lista di Lecce è capitanata da Cristian Casili, con cui si candidano Antonio Antonaci, Tania D’Acquarica, Quintino Rizzello, Cosimo Vetrano, Gabriella Errico, Cristina Frassanito, Marcella Mariangela Errico, Massimo Leggio e Luigi Alessandrelli.

Infine, nella provincia di Taranto, la lista è guidata da Annagrazia Angolano; con lei corrono Marcello Rosas, Domenico Gigante, Fabiana Rossetti, Vincenzo Cosa, Giusy Cassese e Vito Legrottaglie.

COM’È ANDATA CINQUE ANNI FA: ELETTI M5S PUGLIA NEL 2020

A differenza di quanto accaduto per questa tornata elettorale, in quella precedente il M5s non ha stretto alcuna alleanza, ma si è presentato alle urne con un proprio candidato, Antonella Laricchia, che ha sfidato il governatore uscente Michele Emiliano potendo contare, oltre che sui pentastellati, anche sulla lista civica Puglia Futura. La missione si confermò impossibile per la giovane candidata, uscita sconfitta dalla sfida che coinvolgeva anche Raffaele Fitto per il centrodestra.

Il Movimento 5 Stelle ottenne 165.243 voti, pari al 9,86% dei voti, riuscendo a conquistare 5 seggi nel Consiglio regionale. Invece, la lista collegata ottenne solo 9.896 voti (0,59%), non riuscendo a conquistare alcun posto. Tra le poche donne entrate su 50 seggi disponibili al Consiglio regionale, tre erano di M5s: la candidata governatrice Antonella Laricchia (con 7.658 preferenze), Rosa Barone (3.799 preferenze) e Grazia Di Bari (3.961 preferenze), cui si aggiunsero nella delegazione M5s Cristian Casili (6.127 preferenze) e Marco Galante (2.301 preferenze).