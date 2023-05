Eletti M5s Ragusa, voti preferenze elezioni comunali/ Nomi consiglieri e seggi lista

CONSIGLIERI ELETTI M5S A RAGUSA: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

Tutti insieme all’opposizione tra i consiglieri eletti a Ragusa si troveranno M5s, FdI e Pd: così hanno detto i risultati delle Elezioni Comunali 2023 che sanciscono il secondo mandato consecutivo al sindaco ex Centrodestra oggi civico, Peppe Cassì. Tra i 24 seggi eletti nel prossimo Consiglio Comunale di Ragusa solo 1 sarà in quota M5s, vista la sconfitta patita dal candidato sindaco Sergio Firrincieli con il 7.90% (2721 preferenze totali).

Cassì ottiene invece il 62,92% dei voti, contro il 19,47% del candidato di Centrosinistra-Pd Riccardo Schininà e il 9,71% del Centrodestra di Giovanni Cultrera. I dati definitivi delle Elezioni Comunali Ragusa 2023 vedono trionfare la coalizione civica con il sindaco rieletto Peppe Cassì che conquista i 17 seggi della maggioranza (4 Partecipiamo, 8 Cassì sindaco, 2 Ragusa Prossima, 2 Terra Madre, 1 De Luca per Ragusa), mentre 7 vanno alle opposizioni (1 FdI, 2 Pd, 2 GenerAzione Demos, 1 Territorio, 1 M5s). Di seguito il nome ufficioso dell’ unico consigliere eletto per M5s a Ragusa (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni) in virtù delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023: Sergio Firrincieli (275), candidato grillino sconfitto. (agg. di Niccolò Magnani)

CANDIDATI CONSIGLIERI M5S ALLE ELEZIONI COMUNALI RAGUSA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Trapani 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per il M5s a sostegno del candidato sindaco Sergio Firrincielli. I pentastellati hanno deciso di appoggiare la sua candidatura insieme alla lista Siamo Comunità, senz aseguire dunque lo schema giallorosso con il Partito Democratico come avvenuto in altre città.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista M5s: Firrincieli Sergio, Campo Stefania, Adamo Lucia, Baglieri Vincenzo detto Enzo, Baieli Antonio, Bertolone Geraldo detto Aldo, Billone Aldo, Cataudella Giuseppa detta Cettina, Dinatale Alessandra, Fargione Antonino, Fava Armando, Hassen Najla detta Nesla, Interlandi Laura, Lacognata Simone, Leggio Gianluca detto Luca, Licitra Giorgio detto Gino, Marchuk Olena, Martorana Luigi, Ragusa Sebastiano, Sammarco Cristina, Spata Martina, Valvo Sebastiano detto Nello Valvo, Vitale Rosaria detta Sara, Zacco Graziella.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE M5S NELLE COMUNALI RAGUSA 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Ragusa nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, il M5s spera di ripetere il risultato ottenuto cinque anni fa a sostegno di Antonio Tringali. Al primo turno il candidato grillino raccolse il 22,67 per cento, con la lista pentastellata ferma al 19,67 per cento. Niente da fare al ballottaggio, con Tringali sconfitto dal candidato sostenuto da FdI Giuseppe Cassì. Tornando sui grillini, il M5s riuscì a strappare sei seggi in Consiglio comunale: eletti Antonio Tringali, Zaara Federico, Sergio Firrincieli, Alessandro Antoci, Giovanni Gurrieri, Filippo Spadola.

