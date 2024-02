Eletti M5s Sardegna, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Todde

NOMI CONSIGLIERI ELETTI M5S ALLE REGIONALI SARDEGNA: I 7 SEGGI

La sua candidata Alessandra Todde ha vinto le Elezioni Regionali Sardegna 2024, ma il M5s non è il primo partito regionale. Ma con il 7,8% ottenuto nel voto del 25 febbraio 2024 grazie alle 53.066 preferenze, stando ai risultati dello scrutinio, il partito guidato a livello nazionale da Giuseppe Conte è riuscito a migliorare leggermente la sua presenza nel Consiglio regionale, rispetto al 2019. Saranno 7 i seggi in quota Movimento 5 Stelle nel prossimo Consiglio Regionale Sardegna, ma è bene precisare che non c’è l’ufficialità, che arriverà solo dopo il via libera del tribunale di Cagliari, che dovrà protocollare i voti delle 19 sezioni rimaste sulle 1.844 totali. Questi seggi, infatti, non hanno portato a termine le operazioni di spoglio delle schede, di conseguenza sono finiti nell’ufficio elettorale circoscrizionale del tribunale di competenza, che avrà il compito di completare lo scrutinio entro 15 giorni.

Ma in attesa dell’ufficialità, le testate locali “Unione Sarda” e “La Nuova Sardegna” hanno disegnato la nuova assemblea e formulato la possibile composizione del nuovo Consiglio regionale alla luce dei risultati delle Elezioni Regionali Sardegna 2024. Ecco qui di seguito i 7 nomi in capo al M5s: Alessandra Todde, Michele Ciusa, Gianluca Mandas, Roberto Li Gioi (o Vincenzo Bifulco), Alessandro Solinas, Lara Serra, Desirè Manca. Quest’ultima, consigliera regionale uscente del M5s, è la più votata in assoluto con oltre 8mila preferenze nella circoscrizione di Sassari.

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI M5S ALLE ELEZIONI SARDEGNA 2024

Nella corsa a quattro alle Elezioni Regionali Sardegna 2024 il Movimento 5 Stelle punta tutto su Alessandra Todde, ex vicepresidente M5s ruolo da cui si è dimessa per candidarsi presidente alla guida della coalizione di centrosinistra formata da 10 liste. Cresce l’attesa per i risultati definitivi e capire quanti seggi ha ottenuto M5s e chi sono i consiglieri eletti, anche perché alcuni sondaggi elettorali davano avanti la Todde, mentre da altri emergeva che una vittoria sarebbe quasi un miracolo. A complicare i suoi piani la candidatura di Renato Soru, che può pescare voti proprio nel centrosinistra e toglierne quindi decisivi. Di sicuro, si tratta di un banco di prova importante per l’alleanza M5s-Pd, visto che c’è la convinzione che per fermare l’ascesa della destra sia necessaria una coalizione, a patto che non ci siano partiti subordinati ad altri.

Dunque, il voto sardo rappresenta un esame anche a livello nazionale per i grillini, tra i cui auspici c’è anche quello di superare gli alleati del Pd nelle preferenze. Di seguito l’elenco di tutti i candidati consiglieri del M5s alle Elezioni Regionali Sardegna 2024 che sperano di ottenere un posto tra gli eletti al prossimo Consiglio a Cagliari, divisi in base alle rispettive circoscrizioni:

– Cagliari: Michele Ciusa; Francesca Pubusa; Francesco (Franciscu) Sedda; Gianluca Mandas; Antonietta (Antonella) Congiu; Luciano (noto Lucio) Congiu; Mauro Congia; Rita Matta; Gianluca Cannas; Anna Sulis; Stefania Lai; Graziella Pisu; Enrico (noto Rezetta) Melis; Daniela De Litala; Ivano Argiolas; Annalisa Atzori; Maurizio Sorrentino; Rossana Sassu; Ugo Dall’Ora; Cocco Alessia Cocco.

– Sassari: Desirè Alma Manca; Fabio Mudadu; Angelica Russotto; Michele Falzoi; Michela Arancino; Roberto Ferrara; Nadina Lorena Sassu; Giovanni Antonio Sanna; Antonia Demelas (nota Antonella); Donato Forcillo; Vanna Pina Delogu; Marcello Cherchi.

– Gallura (Olbia-Tempio): Roberto Franco Michele Li Gioi; Anna Maria Langiu; Vincenzo Bifulco; Maria Rosa Massicci; Manlio Cossu; Manuela Bernadette Brandanu.

– Nuoro: Annalisa Canova; Anna Cicalò; Gian Domenico Cugusi; Stefano Lobina; Lara Serra; Giovanni Edmondo Uda.

– Ogliastra: Marina Buttau; Gianluca Congiu.

– Oristano: Alessandro Solinas; Elena Chessa; Giuseppe Stefano Giovanni Cuccu; Devid Deidda; Emanuela Pes; Daniela Zaru.

– Medio Campidano: Emanuele Matta; Paola Mulas; Antonio D’Auria; Marisa Ortu.

– Carbonia Iglesias: Gian Luca Lai; Marinella (Marina) Gaias; Mariano Alberto Fois; Paola Massidda.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE M5S NELLE REGIONALI SARDEGNA 2019

La debacle del Movimento 5 Stelle fu il grande tema dopo le Elezioni Regionali Sardegna 2019, vinte da Christian Solinas. I risultati decretarono il crollo del M5s, che raccolse il 9,74% delle preferenze come lista (69.573 voti) a sostegno di Francesco Desogus, che chiuse con l’11,20% la sfida elettorale, quindi anche dietro il candidato del campo progressista Massimo Zedda, sostenuto quindi dalla coalizione del centrosinistra, a partire dal Pd. «Sapevamo che era una partita già persa in partenza, ma mi sarebbe andato bene anche un secondo posto», dichiarò il candidato presidente dei grillini all’indomani della sconfitta.

I presupposti ora sono diversi, anche perché stavolta M5s corre con un suo candidato, Alessandra Todde, insieme al Pd. Il primo obiettivo è quello di ottenere più dei sei seggi ottenuti alle Elezioni Regionali Sardegna 2019. I 6 candidati consiglieri che riuscirono a essere eletti con M5s furono: Desirè Alma Manca, Michele Ciusa, Elena Fancello, Roberto Franco Michele Li Gioi, Carla Cuccu, Alessandro Solinas.











© RIPRODUZIONE RISERVATA